شرطة دبي تعلن عن فعاليتها ومبادراتها التوعوية خلال شهر رمضان

دبي في 12 فبراير/ وام/ أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن حزمة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية والتوعوية خلال شهر رمضان 2026.

تشمل المبادرات : مدفع رمضان (6 مدافع ثابتة ومدفعان رحّالان في 17 منطقة وحتا)، وحملة "كافح التسول" تحت شعار "مجتمع واعٍ بلا تسول"، وبطولة الألعاب الرمضانية، وحملة "احذر المفرقعات"، إلى جانب مبادرة "رمضان بلا حوادث" لتوزيع وجبات الإفطار على السائقين قبل أذان المغرب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة إكسبو دبي اليوم، بحضور اللواء راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والسيد نجيب العلي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة اكسبو دبي، والعميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد هشام السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، والعميد علي سالم، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمقدم عبد الله طارش العميمي، قائد وآمر مدافع الإفطار في شهر رمضان، والمقدم عبدالله الهويدي مدير إدارة التوعية الأمنية، والمقدم عبدالرحمن الفلاسي مدير إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور، وعدد من الضباط والموظفين والإعلاميين.

وقال العميد علي سالم في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " إن هذه المبادرات تجسد التزام شرطة دبي بتعزيز الأمن، وترسيخ الوعي، ودعم التلاحم المجتمعي خلال الشهر الكريم.