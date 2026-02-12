ختام كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور

دبي في 12 فبراير/ وام/ اختتمت اليوم الخميس منافسات أشواط النخبة والكأس ضمن كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور التي احتضنها ميدان المركز بمنطقة لهباب ضمن روزنامة البطولة التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة واسعة، وجوائز مالية تجاوزت 23 مليون درهم.

وفي شوط كأس الشيوخ "فئة الفرخ" ، أحرز فريق «إف 3» المركز الأول بالطير (75) بزمن 15.573 ثانية، وجاء فريق "النيف" ثانيا بالطير (إن إف 75) بزمن 15.587 ثانية، فيما حل فريق "إف 3 إس" ثالثا بالطير (إس 35) بزمن 15.626 ثانية.

وفاز عبدالله خلفان القبيسي بشوط الكأس العامة مفتوح فئة الفرخ بالطير «مسعور» بزمن 15.157 ثانية، تلاه فريق دبي ثانياً بالطير "آر 16"، ثم فريق "آر بي جي" ثالثاً بالطير "رياح".

وفي فئة العامة ملاك، تصدّر سعيد أحمد الكندي بالطير (03) بزمن 15.686 ثانية، وجاء علي محمد الكتبي ثانياً بالطير "مغادر"، فيما حل مصبح سالم الطنيجي ثالثاً بالطير "سياف".

وعلى صعيد أشواط النخبة، التي بلغت جوائزها مليوناً و350 ألف درهم، فاز فريق «إف 3 إس» بالمركز الأول في شوط النخبة الشيوخ جرناس، فيما تصدّر فريق "الميدان" شوط النخبة العامة مفتوح جرناس، وأحرز أحمد عتيق المهيري المركز الأول في شوط النخبة العامة ملاك جرناس.

و أكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، أن البطولة رسخت مكانتها كإحدى أقوى بطولات الصقارة في الدولة والمنطقة، بفضل مستوياتها الفنية المتقدمة وتنظيمها المتميز، مشددا على استمرارها منصةً جامعةً لصون الموروث ونقله إلى الأجيال القادمة بروح معاصرة.