مشاركة 16 فريقا في النسخة الـ13 لكأس منصور بن زايد لكرة القدم

أبوظبي في 12 فبراير/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت اللجنة المنظمة تفاصيل النسخة الـ13 من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026.

وتحظى البطولة باهتمام سموه وحرصه الدائم على دعم الحركة الرياضية والشبابية في الدولة، وتعزيز دور الفعاليات الرمضانية في تشجيع المجتمع على تبني أسلوب رياضي نشط يساهم في رفع جودة الحياة، ونشر ثقافة الرياضة وتوطيد أواصر الترابط بين المشاركين في بيئة إيجابية محفزة.

وأكدت اللجنة انطلاق المنافسات خلال شهر رمضان في ملاعب قصر الإمارات، بمشاركة 16 فريقاً يمثلون مختلف قطاعات ديوان الرئاسة والجهات الحكومية التابعة له، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية.

جاء الإعلان عن هذه التفاصيل في مؤتمر صحفي اليوم بفندق قصر الإمارات "ماندارين أورينتال"، بحضور خالد السويدي، عضو اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، وماجد الخلاصي، عضو اللجنة الفنية للبطولة، بجانب ممثلي الجهات الراعية، وهم راشد الزعابي (رويال جت)، وعيسى المهيري (فندق قصر الإمارات)، وموزة المنصوري (مركاتور للسفر والسياحة).

ونوهت اللجنة المنظمة إلى أن منافسات دور المجموعات ستقام بنظام الدوري من دور واحد، وتوزيع الفرق إلى 4 مجموعات، ليتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور الثاني، واعتماد نظام "القرعة " لتحديد مباريات ربع ونصف النهائي، وتطبيق تقنية الإعادة بالفيديو لمراجعة الحالات التحكيمية.

وأسفرت القرعة عن مجموعات متوازنة، إذ ضمت المجموعة الأولى فرق دائرة القضاء، ونادي مدينة أبوظبي للجولف، وقطاع المشاريع الهندسية والفنية، ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، بينما تتألف المجموعة الثانية من فرق مكتب الأمين العام، والمركز الوطني للمناصحة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والشؤون القانونية.

وتشارك في المجموعة الثالثة فرق مدارس الإمارات الوطنية، ومكتب التنسيق المجتمعي، وقطاع الشؤون المالية والمشتريات، وقطاع الخدمات المساندة، بينما تتنافس في المجموعة الرابعة فرق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، ومكتب البعثات الدراسية، والأرشيف والمكتبة الوطنية، ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء.

وكشفت اللجنة المنظمة عن جوائز قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى جوائز الأفضل الفردية لكل لاعب في المباريات والبطولة وعلى مستوى حراس المرمى، والهداف ، وأفضل إداري، وسحوبات يومية وجوائز للجمهور.

كما أشارت إلى تنظيم البطولة الأولى لكأس البلاي ستيشن للناشئين المخصصة لأبناء الموظفين من 10 إلى 17 عاما، تزامنا مع عام الأسرة بالتعاون مع رابطة المحترفين، وتخصيص منطقة مشجعين" فان زون".

وتوجه خالد السويدي بخالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تقديراً وعرفاناً برعايته الكريمة لمنافسات النسخة الـ13، واهتمام سموه الكبير بدعم مسيرة الحركة الرياضية والشبابية في الدولة، وهو ما انعكس بشكل جوهري على مسيرة نجاحات البطولة وتطورها.

بدوره نوه ماجد الخلاصي إلى اعتماد جملة من المستجدات الفنية والتحكيمية، أبرزها تطبيق تقنية مساندة للحكم للمرة الأولى، بمنح مدرب كل فريق طلب مراجعة الحالة مرتين كحد أقصى في المباراة من خلال استخدام "الكارت البنفسجي" في عدد من الحالات، وعدم الاستعانة بلاعب مشارك مع فريق آخر في دور المجموعات.

وأكد ممثلو الجهات الراعية أن البطولة تجمع بيبن التميز الرياضي والترابط المجتمعي، معبرين عن تطلعاتهم لنجاح النسخة الجديدة، وسعادتهم بالمشاركة في رعايتها، لما تمثله من إرث رياضي كبير.