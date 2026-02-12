افتتاح "أيام الشارقة التراثية" في مدينة الذيد

الشارقة في 12 فبراير/ وام /افتتح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمس، فعاليات "أيام الشارقة التراثية" في دورتها الثالثة والعشرين بمدينة الذيد تحت شعار «وهج الأصالة»، وذلك في ساحة حصن الذيد ، بحضور سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث، وسعادة أبوبكر الكندي مدير معهد الشارقة للتراث، والدكتور محمد عبدالله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسعادة حمد راشد الطنيجي، مدير بلدية مدينة الذيد، والسيد ناصر سعيد الطنيجي، رئيس اللجنة المنظمة للفعالية في مدينة الذيد .

وتأتي الفعاليات الذي ينظمها معهد الشارقة للتراث في إطار جهوده الرامية إلى صون التراث الوطني وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي إلى جانب إبراز خصوصية المنطقة الوسطى وما تحمله من إرث تاريخي واجتماعي متجذّر.

وشهدت الفعاليات حضورًا لافتًا من الأهالي والزوار .