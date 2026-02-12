الذهب يتراجع والفضة تخسر 11% من قيمتها

عواصم في 12 فبراير /وام/ هوى سعر الفضة في المعاملات الفورية 11 بالمئة إلى 74.66 للأوقية بينما واصلت أسعار الذهب هبوطها اليوم قرب أدنى مستوى في أسبوع .وبحلول الساعة 1650 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 4941.47 دولار للأوقية (الأونصة). ونزل الذهب في وقت ​سابق من الجلسة لأدنى مستوى منذ السادس من فبراير . وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 2.7 بالمئة لتصل

إلى 4962.10 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى انخفض البلاتين 6.1 بالمئة ​إلى 2001.79 دولار للأوقية، بينما خسر

البلاديوم 3.9 ⁠بالمئة إلى 1634.14 دولار.