حاكم الشارقة يوجه بإيجاد حلول سريعة للحالات الإنسانية من الموظفين

الشارقة في 12 فبراير /وام/ وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبد الله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، بإيجاد حلول للحالات الإنسانية من الموظفين، ووضع آلية عمل سريعة ومرنة للتعامل معها، ووضع حلول مباشرة وفورية لها من خلال قسم خاص في دائرة الموارد البشرية.

كما أعلن سموه عن إنشاء مجمع سكني جديد في حي الجامعة مقابل خور كلباء، سيتم استلامه خلال 6 أشهر بإذن الله، وكذلك افتتاح «نُزُل» في مدينة كلباء شبيه بـ«نزل الرياحين» الموجود في خورفكان خلال الأيام المقبلة بإذن الله.

جاء ذلك رداً على متصلة ببرنامج «الخط المباشر» تُدعى أمل الجنيبي، أفادت بأنها موظفة في حكومة الشارقة، وزوجها من ذوي الإعاقة ومقعد على كرسي متحرك، ويحتاج إلى مراجعات مستمرة في المستشفيات، وأجرى عمليات جراحية بداية العام الماضي.

وأوضحت أنها كانت تحصل على إجازات مرافق مريض داخل الدولة، وقدمت إلى جهة عملها جميع الوثائق المطلوبة مرفقاً بها التقارير الطبية التي تثبت ضرورة وجودها مع زوجها لمساعدته في الحركة وفي جميع التفاصيل الحياتية، مشيرة إلى أن لديه عملية جراحية بتاريخ 26 فبراير، وقد طلب منها المستشفى أن تتواجد معه كمرافق.

وأضافت أنها تقدمت بطلب إجازة مرافق لزوجها المريض، لتتفاجأ بعد ذلك بأن جهة عملها خصمت رصيد إجازاتها بالكامل بسبب مرافقتها لزوجها، كما تم خصم راتبها لمدة ثلاثة شهور متتالية.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: «أود أن أوضح أن الإجراء الذي اتخذ في قضية ابنتنا أمل الجنيبي مخالف للوائح الموجودة، فليس هناك لوائح تضبط هذه العملية بهذا الشكل أبداً، فهذا الموظف أو هذه الموظفة التي اتخذت هذا الإجراء قد تصرفت من نفسها دون أن ترجع إلى التعليمات الموجودة ولا إلى الإدارة العامة، وكل الممارسات التي عملتها هذه الموظفة خاطئة، ونحن الآن اتصلنا بعبد الله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، وطلبنا منه التدخل فوراً».

وبناءً على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، أجرى رئيس دائرة الموارد البشرية مداخلة هاتفية فورية، بشّر خلالها المتصلة أمل الجنيبي بأن موضوعها سيتم متابعته كاملاً، وأن رصيد إجازاتها محفوظ لها، موضحاً أن هذه الحالة استثنائية لما لها من تفاصيل إنسانية، وأن إمارة الشارقة هي موطن الإنسانية، مؤكداً أن جميع القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة للموارد البشرية في الإمارة تراعي الحالات الإنسانية والظروف الاجتماعية، ومشدداً على أنه سيتم التواصل مع كافة الجهات الحكومية في الإمارة لوضع آلية عمل سريعة ومرنة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ووضع حلول مباشرة وفورية لها من خلال قسم خاص في دائرة الموارد البشرية.

وفي مداخلة هاتفية أخرى منفصلة، أجاب صاحب السمو حاكم الشارقة على المتصل عامر من مدينة كلباء، الذي يشكو من الصرف الصحي الخاص بالعمارات التي بنيت بالقرب من مسكنه، قائلاً سموه: «بالنسبة لموضوع المتصل عامر الذي يعاني من الصرف الصحي الخاص بالعمارات التي بنيت بالقرب من مسكنه، فيتم وضعها في الخطة التطويرية، لكن بالنسبة للبيوت الموجودة في هذه المنطقة بخور كلباء، فسيتم انتقال أصحابها إلى بيوت جديدة في مجمع سكني جديد في حي الجامعة مقابل خور كلباء خلال 6 أشهر بإذن الله، وقد عملنا بأقصى ما هو متاح لإنجازها بسرعة، وبحمد الله سيتم التسليم بعد ستة أشهر وربما قبل ذلك، وسينتقل بعدها المتصل عامر وباقي المساكن القريبة من هذه البنايات وعددهم تقريباً 6 مساكن إلى هذا المجمع السكني الجديد».

واستطرد سموه: «نحن لا نغفل عن هذه الأمور، ولكن البناء والمقاول والأرض والترتيب؛ هذه الأمور كلها تستغرق وقتاً، وبإذن الله خلال 6 أشهر ستكون هذه البيوت التي بنيت العمارات بالقرب منها قد انتقلت إلى المجمع السكني الجديد، كما أننا نعمل على إنجاز مشروع جميل في خور كلباء ليتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة؛ حيث سيتم افتتاح نزل شبيه بـ«نزل الرياحين» الموجود في خورفكان، وسيكون لها شاطئ خاص على البحر، علماً بأن البيوت مجهزة تجهيزاً كاملاً، ومسماة بأسماء أصحابها وليست مرقمة بأرقام، وسيتم تطوير المنطقة بالكامل ضمن المشاريع التطويرية المستمرة في مدينة كلباء، ونحن نتمنى ممن لم يستلموا تعويضاتهم السكنية في منطقة خور كلباء القديمة أن يتواصلوا مع البلدية لاستلام التعويضات».

ووجّه صاحب السمو حاكم الشارقة الديوان الأميري بالتكفل بسداد مصاريف سنة دراسية لابنة المواطنة فاطمة محمد من كلباء، التي تدرس في University of Sydney بأستراليا.

وكانت المتصلة قد أوضحت أن ابنتها تدرس بمنحة تفوق من الدولة، إلا أنه نظراً لخسارتها درجة في جزء من أحد المساقات تم وفقاً للقانون إيقاف المنحة لهذه السنة الدراسية لتُستأنف في السنوات الأخرى، ونظراً لارتفاع مصاريف هذه السنة الدراسية البالغ قدرها 300 ألف درهم، طلبت المساعدة.

كما وجّه سموه، راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، بالتواصل مع جمعية أصدقاء المرضى لاستئناف المساعدة العلاجية التي كانت تقدمها الجمعية لأم عبد الرحمن، التي أوضحت خلال اتصالها بالبرنامج أنها من أبناء المواطنات وتعاني العديد من المشاكل الصحية، وقد أوقفت الجمعية المساعدة العلاجية منذ عدة أشهر، وهي لا تمتلك تأميناً صحياً ولا مصدراً للدخل سوى مساعدة والدتها بما تحصل عليه من دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة حرصه على متابعة شؤون المواطنين والمقيمين ومعالجة الحالات الإنسانية بصورة مباشرة، بما يجسد النهج الإنساني الراسخ لإمارة الشارقة في رعاية الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له.