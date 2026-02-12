1.8 مليار درهم أرباح "العربية للطيران" قبل الضريبة خلال 2025

الشارقة في 12 فبراير / وام /أعلنت العربية للطيران (ش. م.ع) اليوم عن تحقيق أقوى نتائج مالية وتشغيلية منذ انطلاق الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

حققت "العربية للطيران" أرباحاً صافية قياسية قبل حساب الضريبة بلغت 1.8 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بزيادة نسبتها 14% مقارنة بـ 1.6 مليار درهم في عام 2024 وتجاوز إجمالي حجم إيرادات المجموعة 7.78 مليار درهم محققاً نمواً بنسبة 15% مقارنة بـ 6.76 مليار درهم في العام السابق.

وواصلت "العربية للطيران" تنفيذ استراتيجيتها التوسعية خلال العام 2025 وذلك بإضافة 30 وجهة جديدة عبر مراكز عملياتها التشغيلية وأسهم هذا التوسع الاستراتيجي في زيادة السعة التشغيلية للشركة بنسبة 10% وزيادة إجمالي عدد المسافرين بنسبة 16% ليصل إلى 21.8 مليون مسافر تم نقلهم عبر جميع مراكز عمليات الشركة التشغيلية كما ارتفع معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) بنسبة %4 ليصل إلى 85% مما يعكس الطلب القوي والمستدام على خدمات الشركة وكفاءة نموذج الأعمال القائم على تقديم القيمة المضافة.

وأوصى مجلس إدارة "العربية للطيران" بتوزيع 30% من رأس مال الشركة كأرباح للمساهمين أي بمقدار 30 فلسا لكل سهم وتم تقديم هذا المقترح عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة حيث سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

و قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران" شهد عام 2025 أقوى آداء مالي وتشغيلي في تاريخ الشركة و جاء مدفوعاً بتنفيذ استراتيجية النمو الطموحة والثقة المستمرة التي يوليها عملاؤنا لخدماتنا المتميزة وقد تمكنا من تحقيق الربحية مع توسيع شبكة وجهاتنا وتعزيز السعة الاستيعابية والكفآة التشغيلية عبر المجموعة بما يؤكد على متانة نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة ويعكس كفاءة وتميز فريقنا الإداري.

وأضاف وبالرغم من التحديات التي شهدها عام 2025 بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة واستمرار التضخم والاضطرابات في سلاسل التوريد واصلنا تركيزنا في تعزيز الكفآءة التشغيلية والتركيز على تقديم قيمة استثنائية لعملائنا وقد أسهم هذا النهج في توسيع قاعدة عملائنا وتعزيز حضورنا في الأسواق الرئيسية وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهمينا كما واصلنا الاستثمار في توسيع أسطولنا وتعزيز شبكة وجهاتنا تمهيداً لمرحلة جديدة من النمو المستدام.

و قال الشيخ عبدالله آل ثاني في ختام تصريحه نحن على ثقة تامة بمتانة ومرونة نموذج الاعمال الذي نتبعه وقدرته على التكيف مع المتغيرات ويوفر تعدد مراكز العمليات التشغيلية للمجموعة وإدارتنا المنضبطة للتكاليف والميزانية المالية القوية للشركة أساسًا متينًا للاستفادة من الفرص الناشئة مع إدارة تقلبات السوق بفعالية كبيرة وإذ نتطلع قدمًا نركز جهودنا على تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا من خلال تعزيز عملياتنا وتوسيع شبكة وجهاتنا العالمية وزيادة السعة الاستيعابية في الأسواق ذات الطلب المرتفع وفي الوقت نفسه نواصل استخدام أسطولنا بشكل فعًال وتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء فضلاً عن دعم النمو المستدام طويل الأجل.

وخلال الربع الأخير المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2025 سجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية بلغت 405 ملايين درهم بزيادة قدرها 15٪ مقارنة بـ 351 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من عام 2025 بنسبة 26% لتصل إلى 2.12 مليار درهم مدفوعاً بزيادة قدرها 22٪ في أعداد المسافرين حيث نقلت الشركة على متن رحلاتها أكثر من 5.7 مليون وارتفع معدل إشغال المقاعد للربع الاخير من العام بنسبة 5٪ ليصل إلى 87٪ مما يعكس الطلب المستدام على خدمات "العربية للطيران".

كانت الشركة أضافت 30 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية خلال عام 2025 ليصل إجمالي عدد وجهات المجموعة إلى 219 وجهة انطلاقاً من جميع مراكز عملياتها التشغيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وباكستان كما ارتفعت السعة الاستيعابية للمجموعة خلال عام 2025 بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.

و حافظت "العربية للطيران" على تصنيفها ضمن فئة "القادة" في قطاع الطيران وفقاً لمؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG) محققةً من جديد درجة "AA" وحصلت على درجة 39 في عام 2025 من قبل S&P Global بزيادة قدرها 14 نقطة مقارنة بعام 2024 كما حصلت على أول تصنيف لها من مؤسسة CDP عن استراتيجيتها لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وآلية تنفيذها ونالت المجموعة تصنيفًا إجماليًا قدره "B- " ما يضعها ضمن الفئة الثانية الأعلى تصنيفًا.

