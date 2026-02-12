مواجهات قوية في مرحلة المجموعات للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية

بروكسل في 12 فبراير/ وام/ أجريت اليوم في بروكسل قرعة دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2026-2027.

وبحسب القرعة للمستوى الأول ضمت المجموعة الأولى منتخبات فرنسا، وايطاليا، وبلجيكا، وتركيا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات المانيا، وهولندا، واليونان، وصربيا.

فيما ضمت الثالثة منتخبات إسبانيا، وكرواتيا، وإنجلترا، وتشيكيا.

وضمت الرابعة منتخبات، البرتغال، و الدنمارك، والنرويج، وويلز.

وتقام مباريات الدور الأول من البطولة على فترتين، ستكون الأولى من 24 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين، والثانية من 12 إلى 17 نوفمبر المقبل.

كما ستقام مباريات الدور ربع النهائي من 25 إلى 30 مارس 2027، ونصف النهائي من 9 إلى 13 يونيو من العام نفسه.

واسفرت قرعة المستوى الثاني عن وقوع كل من منتخبات اسكتلندا، وسويسرا، وسلوفينيا، ومقدونيا الشمالية في المجموعة الأولى، وضمت الثانية، منتخبات، المجر، وأوكرانيا، وجورجيا، وايرلندا الشمالية، والثالثة، إسرائيل، والنمسا، وايرلندا، وكوسوفو، والرابعة، بولندا، والبوسنة والهرسك، ورومانيا، والسويد.

فيما ضمت قرعة المستوى الثالث، منتخبات، البانيا، وفلنلندا، وبيلاروسيا، وسان مورينو في المجموعة الأولى، والثانية، منتخبات، مونتينيجرو، وأرمينيا، وقبرص، وجبل طارق، والثالثة كازاخستان، وسلوفاكيا، وجزر الفاو، ومولدوفا، و الرابعة منتخبات إيسلندا، وبلغاريا، وايستونيا، ولوكسمبورج.