الشارقة الرياضي للمرأة يتوج بذهبية الكرة الطائرة في "عربية السيدات 2026"

الشارقة في 12 فبراير/ وام/ توج فريق الشارقة الرياضي للمرأة بالميدالية الذهبية لمنافسات الكرة الطائرة في النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 التي أقيمت اليوم، على صالة نادي الشارقة لرياضة المرأة بعد فوزه على فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 3-0 في ختام المنافسات، وجاء الوصل الإماراتي في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، فيما حل الفتاة الكويتي ثالثاً بالميدالية البرونزية.

وقام بتتويج البطلات في اليوم الختامي للدورة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس لجنة الإشراف والمتابعة، والدكتور الشيخ خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، و سعادة حنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وسعادة عبدالعزيز العنزي الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وتامر جمعة ممثل جامعة الدول العربية وعضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وموزة الشامسي مدير دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات وخالد عبدالله حمد نائب رئيس الإتحاد الإفريقي للكرة الطائرة ورئيس لجنة الاحتكام للمنافسات و صالح عاشور رئيس لجنة التنسيق الفني .

وشهدت المباراة الختامية حضور كل من الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد والمشرفة على فريق نادي الوصل للكرة الطائرة للسيدات، وسعادة نورة النومان رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وأسامة قرقاش نائب رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للعبة، والدكتور عبد العزيز النومان المستشار الرياضي لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والكابتن أمينة ثاني الجلاف الحاصلة على جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي وعضو اللجنة المنظمة العليا للدورة، وسعادة خولة بن جاسم السركال نائب رئيس مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة، وفراس جواد الحلواجي أمين عام اتحاد الكرة الطائرة العربي، وأحمد سعيد سالم النعيمي عضو مجلس إدارة شركة نادي الوصل .

وجاءت المباراة النهائية بين سيدات الشارقة والفتاة الكويتي حافلة بالإثارة والحضور الجماهيري حيث حسم فريق الشارقة الشوط الأول بنتيجة 25-13.وفي الشوط الثاني ارتفع المستوى الفني من الجانبين ونجح الفتاة في التقدم خلال فترات من الشوط إلا أن خبرة لاعبات الشارقة حسمت النتيجة 25-23 بفضل قوة الإرسال وفاعلية حائط الصد.

وفي الشوط الثالث واصل الشارقة تفوقه على الشبكة مع تنظيم دفاعي وتحرك ذكي داخل الملعب ليحسم الشوط 25-17 ويغلق المباراة بثلاثية نظيفة مؤكداً أحقيته باللقب.

وسبقت النهائي مباراتان ضمن الجولة الأخيرة ففي الأولى فاز أكاد عنكاوا على تلدرة السوري بنتيجة 3-1 (25-16، 23-25، 25-19، 25-22) في مواجهة اتسمت بالندية رغم خروج الفريقين من حسابات المراكز الثلاثة الأولى.

وفي المباراة الثانية قدّم فريق الوصل أداءً قوياً وتغلب على الشبيبة البوشرية اللبناني بنتيجة 3-1 في لقاء أظهر خلاله رغبة واضحة في تحقيق الانتصار انتظاراً لحسابات الجولة الختامية قبل أن تحسم سيدات الشارقة اللقب بفوزهن في المباراة النهائية.

وانتهت أشواط مواجهة الوصل والبوشرية بنتيجة 25-19 و22-25 و25-19 و25-23 لمصلحة الوصل الذي أنهى المنافسات وصيفاً للمسابقة في ختام منافسات اتسمت بالقوة والتقارب الفني بين الفرق المشاركة وعكست تطور مستوى الكرة الطائرة النسائية العربية في الدورة.