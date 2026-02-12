"مؤسسة الغرير" تطلق أكاديمية "شباب بلد" بالقاهرة

القاهرة في 12 فبراير/ وام/ افتتحت مؤسسة عبد الله الغرير أكاديمية وطنية جديدة لتنمية مهارات الشباب في القاهرة، بهدف دعم انتقال الشباب المصري من التعليم إلى التوظيف ومواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل .

وتأتي أكاديمية "شباب بلد"، التي أطلقتها حكومة جمهورية مصر العربية بالشراكة مع المؤسسة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ضمن مبادرة Generation Unlimited، كأول منصة من نوعها تقدم مسارات متكاملة للانتقال من التعلم إلى الكسب، مع خطط للتوسع في محافظات أخرى.

وصممت الأكاديمية كنموذج وطني يربط تنمية المهارات بالتوظيف وريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر، استنادا إلى بيانات سوق العمل وبمشاركة الشباب وأصحاب الأعمال، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 ويضمن أثراً مستداماً.

افتتح الأكاديمية معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله الغرير، بحضور عدد من المسؤولين المصريين إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة.

وأكد معالي عبد العزيز الغرير أن الاستثمار في مهارات الشباب يمثل ركيزة أساسية للنمو المستقبلي، مشيرا إلى أهمية بناء منظومات عملية قادرة على تحويل التعلم إلى فرص عمل حقيقية من خلال شراكات قابلة للتوسع تركز على النتائج.