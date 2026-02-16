تأهل بنتشيتش وكيرستيا وجوفيتش إلى الدور الثاني لبطولة دبي للتنس

دبي في 16 فبراير/وام/أكدت اللاعبات المصنفات حضورهن في منافسات الدور الأول (دور الـ64) لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات التي أقيمت اليوم ضمن بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، على ملاعب استاد سوق دبي الحرة للتنس بالقرهود.

فقد نجحت السويسرية بليندا بنتشيتش المصنفة التاسعة في التأهل إلى الدور الثاني بعد فوزها على الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو بمجموعتين لواحدة، بواقع 2-6 و6-1 و6-2، في مباراة استمرت ساعة و39 دقيقة، عادت خلالها بقوة بعد خسارة المجموعة الأولى.

وبلغت الدنماركية كلارا تاوسون المصنفة الـ(12) الدور ذاته إثر تغلبها على الأمريكية صوفيا كينين بمجموعتين دون مقابل 7-6 و6-2، في لقاء امتد ساعة و26 دقيقة، حسمت خلاله المجموعة الأولى عبر شوط فاصل قبل أن تفرض سيطرتها في الثانية.

ومن جانبها، تأهلت الأمريكية إيما نافارو المصنفة (14) بعد فوزها على الرومانية إيلينا روس بنتيجة 6-4 و7-5 في مباراة استغرقت ساعة و47 دقيقة.

وفي بقية النتائج، حجزت الرومانية سورانا كيرستيا مقعدها في الدور الثاني عقب فوزها على البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش بمجموعتين دون رد 6-3 و7-6، بعد مواجهة شهدت تنافساً قوياً في المجموعة الثانية التي امتدت إلى شوط كسر التعادل.

وتأهلت الأمريكية إيفا جوفيتش المصنفة (16) عقب تغلبها على الروسية كامِيلا راخيموفا بمجموعتين لواحدة 6-1 و1-6 و6-1، في مباراة تبادل خلالها الطرفان الأفضلية قبل أن تحسمها جوفيتش في المجموعة الفاصلة.

وتتواصل منافسات البطولة بمشاركة نخبة من نجمات التنس العالمي، في واحدة من أبرز محطات رابطة اللاعبات المحترفات ضمن فئة الألف نقطة، وسط حضور جماهيري لافت ومنافسة مفتوحة على بطاقات التأهل للأدوار المتقدمة.