سلطان بن حمدان : "ختامي الوثبة".. درة المهرجانات الخليجية وأعرقها

أبوظبي في 16 فبراير/ وام/أكد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، أن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن "الوثبة 2026 " مهرجان تراثي كبير، ووجه الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم الذي تحظى به سباقات الهجن، من خلال المهرجانات والفعاليات التي تقام طوال العام.

وقال معاليه في تصريح اليوم بمناسبة الإعلان عن إنطلاق المهرجان إن سباقات الهجن تمضي بنجاح كبير امتدادا لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على هذا الموروث، وغرسه في نفوس الأجيال.

وثمن معاليه الاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي كان له أثره الكبير في النجاح الكبير عبر مختلف الأنشطة والسباقات والمهرجانات التي تحظى دوما بحضور سموه، ما زاد من التنافس في السباقات، منوها إلى توجيهات سموه المستمرة بتوفير كافة الإمكانات لنجاح المهرجان كل عام.

وقال معاليه إن "درة المهرجانات" الخليجية وأعرقها أكمل 46 عاما من النجاحات، وهذا مايدفعهم للاستمرار في تطوير هذه الرياضة من خلال دعم الملاك، الذين يشكلون شريحة كبيرة من أبناء المجتمع.

ورحب بجميع الملاك الذين سيشاركون في المهرجان من أبناء الدولة والأشقاء من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح، لاسيما أن المهرجان يواصل دوره وأهدافه النبيلة بتعميق أواصر المحبة والعلاقات الطيبة بين ملاك الهجن الأشقاء، والتأكيد على أن الفوز الحقيقي يتمثل في هذا التواجد المكثف الذي يعكس الوجه الآخر لرياضة سباقات الهجن في تعزيز التآخي والتقارب بين الجميع.

وأثنى معاليه على دور اللجنة المنظمة مشيرا إلى التحدي الذي ينتظرها في إنجاح الحدث هذا العام، وأشاد بجهودها في المهرجانات السابقة والتي أكدت روح الفريق الواحد في تنظيم سباقات الهجن على مستوى الدولة كافة، معرباً عن ثقته الكاملة في فريق العمل ودوره المميز في التنظيم بفضل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها.