500 مشارك في الماراثون الـ3 لمركز تنمية القدرات لأصحاب الهمم

أبوظبي في 16 فبراير/ وام/ تحت رعاية الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة مؤسسة الليوان للثقافة والتراث الرئيس الفخري لمركز تنمية القدرات لتأهيل أصحاب الهمم، نظم المركز الماراثون الثالث لأصحاب الهمم تحت شعار " we can"، في مدينة زايد الرياضية، وذلك بحضور الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان.

شهد الماراثون مشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من أصحاب الهمم، إلى جانب حضور وتشجيع طلابي من أكثر من 50 مدرسة، تجاوز عددهم 3,000 طالب ومشجع، بما يعكس مستوى الوعي المجتمعي المتنامي بأهمية الدمج والتمكين.

من جانبه أشاد الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان بالفعالية ودورها في دعم أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، مؤكدًا أن هذه المبادرات النوعية تنسجم مع توجهات الدولة في عام الأسرة، وتسهم في ترسيخ مفهوم التمكين المجتمعي، وتعزيز قيم التكافل والتلاحم بين أفراد المجتمع.

ونوه إلى أن دولة الإمارات تولي اهتمامًا بالغًا بأصحاب الهمم، وتعمل بشكل مستمر على دعمهم وتمكينهم ودمجهم الكامل في المجتمع من خلال مبادرات رياضية وتعليمية واجتماعية متكاملة، إيمانًا بقدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

وأكدت الدكتورة سميرة سالم حرزالله، مدير ومؤسس مركز تنمية القدرات، أن تنظيم هذا الحدث يأتي انطلاقًا من رؤية المركز الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مشيرةً إلى أن شعار المركز “معًا نحقق الهدف” يجسد فلسفة العمل القائمة على الشراكة الفاعلة بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات.

وأضافت أن مسيرتها المهنية ارتكزت على نشر الوعي المجتمعي بقضايا أصحاب الهمم، والعمل على تمكينهم أكاديميًا واجتماعيًا ونفسيًا، انطلاقًا من إيمان راسخ بحقهم الكامل في التعليم والمشاركة والإنجاز، مؤكدةً أن دمج أصحاب الهمم مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود واستدامة المبادرات الداعمة.

يعكس "الماراثون الثالث لأصحاب الهمم" نموذجًا حيًا للتكامل بين مختلف مؤسسات المجتمع، ويؤكد أن تمكين أصحاب الهمم ليس مجرد مبادرة آنية، بل مسار استراتيجي يعزز قيم المساواة والاندماج ويُسهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا واستدامة.