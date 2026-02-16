الطيران المدني بالفجيرة ودبي توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

الفجيرة في 16 فبراير/ وام/ وقعت دائرة الطيران المدني بالفجيرة وهيئة دبي للطيران المدني مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في المجالات المرتبطة بتطوير قطاع الطيران المدني.

تهدف المذكرة التي تأتي في إطار توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز ريادتها العالمية في قطاع الطيران المدني إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين بما يدعم تطوير منظومة الطيران المدني، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرسخ الالتزام بتطبيق أفضل المعايير الدولية المعتمدة في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.

تنص المذكرة على تعزيز تبادل الخبرات الفنية والمعرفية، وتبني أفضل الممارسات التشغيلية، إلى جانب توظيف أحدث التقنيات والحلول المتقدمة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مستويات السلامة التشغيلية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد سعادة محمد عبدالله سلطان السلامي، رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة، نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن توقيع مذكرة التفاهم يجسد حرص الجانبين على توحيد الجهود وتوسيع آفاق التعاون المشترك، بما يدعم تنافسية قطاع الطيران المدني في الدولة، ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا في صناعة الطيران.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية للجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع الطيران المدني، من خلال تبني الابتكار، وتعزيز التكامل المؤسسي، ودعم استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.

وقال سعادة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، إن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الطيران المدني في الدولة وتعكس التزامنا المشترك بدعم مسيرة التطوير والابتكار والارتقاء بمعايير السلامة والكفاءة.

وأضاف : " نؤمن بأهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات مع شركائنا في إمارة الفجيرة بما يخدم مصلحة قطاع الطيران والارتقاء بخدماته، وبما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة".