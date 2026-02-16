تدشين "مجلة الشارقة للدراسات الأثرية"

الشارقة في 16 فبراير/وام/ دشّنت هيئة الشارقة للآثار اليوم في حفل أقيم بمقرها "مجلة الشارقة للدراسات الأثرية" لتكون مجلة علمية محكّمة تُعنى بنشر الأبحاث المتخصصة في مجالات الآثار والتراث الثقافي المادي في خطوة تعكس التزامها بدعم الحراك العلمي والمعرفي وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً رائداً في البحث الأثري والدراسات الحضارية وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .

وشارك سعادة عيسى يوسف مدير عام هيئة الشارقة للآثار و الدكتور صباح عبود جاسم مستشار الهيئة و الدكتور سعيد بن يعروف النقبي مدير الهيئة في جلسة حوارية ناقشت أهمية إطلاق «مجلة الشارقة للدراسات الأثرية» ودورها في دعم الحراك العلمي والمعرفي واستشراف آفاقها المستقبلية في خدمة البحث الأثري وتعزيز الدراسات المتخصصة.

حضر الحفل الدكتورة عائشة أحمد بوشليبي مدير جامعة الذيد وسعادة سالم عمر سالم مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» في دولة الإمارات و ناصر الدرمكي نائب مدير مركز إيكروم الإقليمي في الشارقة إلى جانب وفود من جامعات الشارقة وخورفكان و الذيد وعدد من المسؤولين والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجالات الآثار والتراث الثقافي.

وتتوفر المجلة بنسختين مطبوعة وإلكترونية وتختص بنشر الأبحاث متعددة التخصصات التي تتناول تاريخ الجزيرة العربية وسواحلها منذ عصور ما قبل التاريخ مروراً بالفترات التاريخية والإسلامية وصولاً إلى الحديثة ضمن إطار علمي يربط الدراسات المحلية بسياقاتها الحضارية الإقليمية والعالمية.

وتفتح المجلة آفاق المقارنة العلمية مع مناطق متصلة جغرافيًا وثقافيًا مثل البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي بما يعزز الفهم المتكامل للحضارات والتفاعلات التاريخية في المنطقة.

وأكد سعادة عيسى يوسف أن إطلاق المجلة يعد ثمرة الدعم والرعاية المتواصلين اللذين يوليهما صاحب السمو حاكم الشارقة لمسيرة العلم والثقافة وحرصه على ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً للإنتاج المعرفي والبحثي في المنطقة .

من جانبه قال الدكتور صباح عبود جاسم إن «مجلة الشارقة للدراسات الأثرية» إضافة علمية نوعية من شأنها أن تسهم في إثراء المكتبة الأكاديمية المتخصصة من خلال ما ستتيحه من بحوث ودراسات محكّمة تعالج موضوعات أثرية بمنهجيات علمية رصينة مؤكدا أن المجلة ستشكّل مرجعاً مهماً للباحثين والمهتمين في هذا المجال.

من جانبه قال الدكتور سعيد بن يعروف النقبي إن المجلة تسهم في توثيق الإرث الحضاري للمنطقة وتعزيز الدراسات الأكاديمية المرتبطة به وتفتح آفاقاً واسعة أمام الباحثين لنشر نتاجهم العلمي وفق أعلى معايير الجودة والتحكيم بما يعزز من مكانة الشارقة مركزاً علمياً ومعرفياً في مجال الدراسات الأثرية.