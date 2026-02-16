بلدية الفجيرة تنظم حملات تفتيش مكثفة على 7409 منشآت غذائية وصحية

الفجيرة في 16 فبراير/وام/ نفذت بلدية الفجيرة حملات تفتيش مكثفة على 7409 منشآت غذائية وصحية شملت مختلف الأسواق والمحال التجارية، إلى جانب المطاعم والمخابز والمقاهي، إضافة إلى السوق المركزي والمطابخ ومحال بيع الحلويات وغيرها من المنشآت التي تشهد إقبالاً متزايداً من المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود البلدية المستمرة لتعزيز منظومة الصحة العامة وسلامة الغذاء، وترسيخ الرقابة المجتمعية في الأسواق، إلى جانب التأكد من الالتزام بالأسعار وعدم رفعها، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتوفير بيئة تسوق آمنة وصحية.

وأظهرت نتائج الحملات تحقيق نسبة التزام بالاشتراطات الصحية والالتزام بالأسعار بلغت 90%، وذلك ضمن استعدادات البلدية لاستقبال شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور، ويعكس حرص بلدية الفجيرة على تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في مختلف المنشآت الغذائية والتجارية بالإمارة.