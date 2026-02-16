مجلس القيادة العليا بشرطة الشارقة يستعرض سبل الارتقاء بجودة الخدمات والأداء

الشارقة في 16 فبراير / وام / استعرض مجلس القيادة العليا بالقيادة العامة لشرطة الشارقة خلال اجتماعه الذي عقد اليوم بمقر القيادة برئاسة سعادة اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة وحضور أعضاء المجلس ومديري الإدارات وعدد من الضباط ذوي الاختصاص مخرجات تقرير جودة الحياة الأمنية للعام الماضي إلى جانب عدد من المواضيع الأمنية والمرورية ذات الصلة بما يرتقي بجودة الخدمات المقدمة ويعزز كفاءة الأداء وفق أفضل الممارسات الأمنية.

وأشاد القائد العام لشرطة الشارقة بالجهود المبذولة من فرق العمل التنظيمية والميدانية مؤكداً أهمية مواصلة العمل وفق نهج تكاملي يرتكز على تعزيز الريادة في تقديم الخدمات الأمنية وفق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي في مختلف مسارات العمل الشرطي.