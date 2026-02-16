فعاليتان تعريفيتان في أبوظبي ودبي بمسار الذكاء الاصطناعي لاستقطاب الكفاءات الوطنية

دبي في 16 فبراير /وام/ قاد خبراء إماراتيون في مجال الذكاء الاصطناعي نقاشات اليوم في أبوظبي ودبي من خلال فعاليتين تعريفيتين بمسار الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج خبراء الإمارات بهدف استقطاب الكفاءات الإماراتية.

تناولت الفعاليتان الأولويات الاستراتيجية التي تشكل أجندة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات وسلطت الضوء على دور المسار في دعم وتسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.

عقدت الفعاليتان في كل من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في دبي وجمعت خبراء البرنامج وصناع السياسات وقادة القطاعات لمناقشة سبل تطوير القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي عبر الحوكمة وبنية الحوسبة المتقدمة وتطوير المنتجات والتطبيق المسؤول.

وانطلاقا من النجاحات التي حققها برنامج خبراء الإمارات منذ إطلاقه عام 2019 يأتي مسار الذكاء الاصطناعي كمسار متخصص يركز على الأولويات الاستراتيجية للدولة بهدف إعداد كادر وطني من القيادات الإماراتية في هذا المجال الحيوي .

وأكدت النقاشات الأهمية المحورية للمسار في تنمية خبرات إماراتية قادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الاستدامة والرعاية الصحية والتعليم والتنقل وغيرها من القطاعات المهمة .

وتناول المشاركون ضرورة مواءمة العمق التقني مع وضوح الأطر التنظيمية وتحقيق أثر مؤسسي مستدام.

وشملت قائمة المتحدثين في جلسة إمارة دبي كلا من خالد النعيمي خريج برنامج خبراء الإمارات والمتحدث باسمه ومحمد القبيسي عضو لجنة البرامج في البرنامج.

وشارك في جلسة إمارة أبوظبي كل من "الدكتور خالد النقبي والدكتورة هدى الخزيمي وإيمان المغيري" وهم من خريجي برنامج خبراء الإمارات ويمثلون قطاعات متنوعة في الدولة.

وقال خالد النعيمي المتحدث باسم برنامج خبراء الإمارات خلال تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام " على هامش الفعالية التي عقدت في دبي إن برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" يعد مسارا تخصصيا جديدا يهدف إلى إعداد قيادات إماراتية قادرة على توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في رسم ملامح مستقبل دولة الإمارات في مختلف القطاعات الحيوية ويدعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 من خلال الجمع بين التكنولوجيا والقيادة والتنمية الوطنية.

ونوه النعيمي إلى أن البرنامج أطلق في عام 2026 مسارا متخصصا في الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تطوير وتمكين القيادات والخبراء الإماراتيين في هذا القطاع الحيوي الذي بات ركيزة أساسية للعديد من القطاعات ذات الأهمية في الدولة.

وأوضح أن باب التسجيل للمسار فتح الشهر الماضي ويستمر حتى 23 مارس 2026 على أن تنطلق فعاليات البرنامج في مايو وتستمر حتى ديسمبر 2026 .. مشيرا إلى تلقي أكثر من 600 طلب ترشيح حتى الآن فيما يستهدف البرنامج اختيار ما بين 25 إلى 30 خبيرا وفق معايير تشمل الخبرة التقنية والمهنية والخلفية الأكاديمية والمهارات القيادية والتواصلية إضافة إلى القدرة على ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات عملية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن سبع محطات أكاديمية وتطبيقية ومهنية بإشراف موجهين استراتيجيين وتقنيين وبمشاركة جهات أكاديمية من بينها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي إلى جانب مؤسسات محلية ودولية.

وأشار المتحدثون إلى أن "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات تلقى أكثر من 600 طلب خلال الأسبوعين الأولين من فتح باب التقديم ما يعكس اهتماما متزايدا من قبل الكفاءات الإماراتية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي ومازال باب التقديم مفتوحا أمام الكفاءات الإماراتية المؤهلة ممن يمتلكون خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى 23 مارس 2026 .