الشارقة للتمكين الاجتماعي.. إنجازات نوعية خلال 2025 عززت مسيرتها برعاية الأيتام

الشارقة في 16 فبراير/وام/ اختتمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي عام 2025 بحصيلة نوعية من الإنجازات التنموية والإنسانية، عكست رؤيتها الاستراتيجية في التحول من مفهوم الرعاية إلى التمكين المستدام، وتعزيز جودة حياة الأيتام وأسرهم عبر منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات.

استفادت من خدمات المؤسسة خلال العام الماضي 1,201 أسرة تضم 2,702 يتيم، من بينهم 102 من فاقدي الوالدين، فيما نجحت في تمكين 188 ابناً، ليصل إجمالي الأبناء الممكنين حتى نهاية العام إلى 2,223 ابناً، في تجسيد لنهجها القائم على بناء الإنسان وتحقيق الاستقلالية.

وأكدت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن ما تحقق خلال عام 2025 يمثل محطة مهمة في مسيرة المؤسسة التنموية، ويعكس نضج تجربتها المؤسسية في الانتقال من الرعاية الآنية إلى التمكين المستدام القائم على بناء الإنسان وتعزيز قدراته على المدى الطويل، مشيرة إلى أن المؤسسة تمضي في ترسيخ نموذج متكامل للتمكين يقوم على الاستدامة والشراكة المجتمعية، مستلهمة دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بما يضمن بناء مستقبل أكثر استقراراً وتمكيناً للأبناء وأسرهم، وأن ما تحقق من برامج ومبادرات استهدف تعظيم الأثر الإنساني في حياة فاقدي الأب وأسرهم عبر منظومة تراعي الجوانب التعليمية والنفسية والاجتماعية والصحية والمهنية.

من جانبها، أكدت منى بن هده السويدي، مدير عام المؤسسة، أن إنجازات عام 2025 جاءت ثمرة عمل مؤسسي قائم على التخطيط الاستراتيجي والحوكمة والتكامل بين قطاعات المؤسسة، في ظل الدعم والرعاية من صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي دشن مشروع وقف “جيران النبي”، وبادر بالتكفل بإنشاء المبنى الوقفي الأول للمشروع، ومنح المؤسسة مقرها الجديد، بما عزز بيئة العمل وأسهم في تطوير البرامج ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للأبناء وأسرهم، مشيرة إلى أن هذا الزخم يعكس جهود فريق عمل مؤمن برسالة التمكين وشراكات فاعلة أسهمت في توسيع نطاق الخدمات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير دقيقة.

وشهد عام 2025 إطلاق وقف “جيران النبي” كمشروع وقفي تنموي يتمثل في تأسيس سلسلة من المنشآت العقارية الوقفية يخصص ريعها لدعم وتمكين الأيتام وتحقيق الاستدامة المالية لبرامج المؤسسة.

وسجل المشروع تنفيذ 833 مساهمة وقفية، وتنظيم 33 جولة تعريفية، وإصدار 1,711 صكاً وقفياً، بما يعكس تفاعل المجتمع مع ثقافة الوقف وأثره المستدام.

وعلى صعيد التميز المؤسسي، حصدت المؤسسة جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية عن فئة أفضل المبادرات المجتمعية في مجال رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي.

وعززت حضورها الإقليمي والدولي عبر توقيع اتفاقية تعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية في جمهورية مصر العربية، والمشاركة في مؤتمر الرياض الدولي الإنساني في دورته الرابعة، للتعريف بجهودها في مجال المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني.

وفي محور التمكين الأكاديمي، سددت المؤسسة الرسوم التعليمية لـ 1,087 طالباً، ووفرت أجهزة تعليمية لـ 87 طالباً، ومنحت 7 طلاب منحاً جامعية جديدة، وقدمت دروس دعم تعليمي لـ 126 طالباً، وكرمت 22 طالباً متفوقاً، وألحقت 15 طالباً بامتحان “الآيلتس”، ونفذت دورات تعليمية استفاد منها 118 طالباً، إضافة إلى دعم 7 أبناء من ذوي صعوبات التعلم، وإجراء متابعات مدرسية لـ 262 طالباً في 28 مدرسة، وتوفير مقاعد دراسية مجانية لثلاثة طلاب وخصومات لثلاثة آخرين.

وفي مسار التمكين الاجتماعي، استفاد 298 وصياً و281 ابناً من الخدمات الاجتماعية، شملت إعداد 238 دراسة حالة فردية، وتنفيذ برامج اجتماعية غطت 553 ابناً و137 وصياً، فيما شمل التمكين النفسي تقديم خدمات نفسية لـ 89 وصياً و75 ابناً، وتنفيذ برامج نفسية متخصصة لـ 76 وصياً و132 ابناً.

وفي محور التمكين الصحي، استفاد 50 ابناً و34 وصياً من المصروفات العلاجية، وأجريت فحوصات طبية لـ 217 ابناً و175 وصياً، وتوفير علاج مجاني لـ 67 ابناً و28 وصياً، وتنفيذ 4 ورش صحية استفاد منها 41 ابناً و18 وصياً، إضافة إلى توفير نظارات طبية لـ 9 أبناء و22 وصياً.

بينما قدمت المؤسسة في مجال التمكين البيئي مساعدات استفادت منها 332 أسرة تضم 842 ابناً، وشمل التمكين المهني تدريب 30 ابناً عملياً في أربع جهات حكومية وخاصة، وتنفيذ 5 ورش مهنية استفاد منها 86 ابناً و14 وصياً.

وضمن مبادرة إسعاد الأيتام، حققت المؤسسة 268 أمنية خلال عام 2025 ضمن مشروع “سدرة الأمنيات”، ليصل إجمالي الأمنيات المحققة إلى 3,934 أمنية، إضافة إلى إهداء 56 أسرة حلويات العيد، وتقديم العيدية لـ 303 أبناء، وتنفيذ 5 برامج تفاعلية لـ 156 ابناً، ومنح 479 قسيمة شرائية، وإسعاد الطلبة المتفوقين وأسرهم بإقامات فندقية، إلى جانب توفير التمويل اللازم لتطوير منطقة الألعاب بالمؤسسة، بما يعكس التزامها بمواصلة مسيرة التمكين المستدام وتعزيز جودة الحياة للأسر المنتسبة.