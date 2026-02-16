مؤسسة دبي للمرأة تنظم فعالية "صحتي في رمضان"

دبي في 16 فبراير /وام/ نظمت مؤسسة دبي للمرأة فعالية صحية بعنوان "صحتي في رمضان" في إطار حرصها على تعزيز صحة موظفاتها وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية بما يسهم في دعم بيئة عمل صحية ومستدامة.

تضمنت الفعالية التي تم تنظيمها في مقر المؤسسة بالتعاون مع " AE Planner" ومجموعة من الجهات الطبية المتميزة إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية شملت فحوصات النظر والفيتامينات والأسنان وقياس مستوى السكر في الدم وضغط الدم إلى جانب تقديم استشارات طبية عامة مجانية بإشراف مختصين بهدف رفع مستوى الوعي الصحي وتشجيع الموظفات على تبني أنماط حياة صحية لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

جاء تنظيم الفعالية انطلاقاً من إيمان المؤسسة بأهمية الصحة ركيزة أساسية للإنتاجية وجودة الحياة وحرصها على إطلاق مبادرات توعوية تسهم في تمكين الموظفات صحيا ومعرفيا .