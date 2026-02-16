شرطة دبي تحصد المركز الأول في "تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ"

دبي في 16 فبراير / وام / توّج سعادة اللواء دكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، الفرق الفائزة في تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2026، الذي نظمته شرطة دبي بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO)، في المدينة التدريبية بالروية بدبي، بمشاركة 15 فريقاً، تنافست في سيناريوهات تُحاكي الحوادث الواقعية، وصولاً إلى تحقيق أفضل المعايير والممارسات العالمية ومؤشرات الاستجابة للطوارئ.

وكرم سعادته يرافقه سعادة اللواء راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ونائبه العميد نبيل عبد الله الرضا، والعقيد خالد إبراهيم الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ، المدير العام للتحدي، الفرق الفائزة.

فقد حصد فريق القيادة العامة لشرطة دبي (b)، المركز الأول في تحدي "حوادث الطرق"، يليه فريق شرطة دبي (a) بالمركز الثاني، والقيادة العامة للدفاع المدني بالمركز الثالث.

وفي تحدي "حوادث الصدمات"، حصد فريق القيادة العامة لشرطة دبي المركز الأول، يليه بالمركز الثاني فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني بالمركز الثالث.

وأكد القائد العام لشرطة دبي بالنيابة،أن التحدي، يُجسد التزام شرطة دبي الراسخ بترسيخ منظومة متكاملة للجاهزية والاستجابة السريعة وفق أفضل المعايير العالمية، خاصة وأن التحدي لا يهدف لعقد منافسات وحسب، وإنما يمثل منصة احترافية لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين فرق الإنقاذ، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الميداني وتعزيز سرعة ودقة الاستجابة للحوادث والطوارئ معتبرا أن الفرق المشاركة قدمت نموذجاً مشرفاً في الاحترافية والانضباط وروح الفريق، الأمر الذي يعكس مستوى الجاهزية العالية التي تتمتع بها فرق الإنقاذ في دولة الإمارات.

تضمن التحدي منافسة 15 فريقاً في تحديين رئيسيين، اختص الأول بحوادث الطرق بنوعيها المعقدة والقياسية تنافست فيها 8 فرق، والثاني اختص بحوادث الصدمات "التروما" تنافست فيها 7 فرق للمسعفيين الطبيين.

أقيم على هامش التحدي معرض سلط الضوء على أحدث الابتكارات في قطاع الإنقاذ، وتعزيز تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والخاصة المُشاركة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة لحالات الطوارئ وفق أعلى المعايير العالمية، و تضمن أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الإنقاذ، ومركبات ودوريات إنقاذ متطورة مزودة بأحدث المعدات.