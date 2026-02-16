اللجنة العليا للأخوة الإنسانية والبطريركية المارونية في لبنان تبحثان سبل تعزيز الحوار بين الشعوب

بيروت في 16 فبراير/ وام/ بحثت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية والبطريركية المارونية في لبنان سبل تعزيز قيم الأخوة الإنسانية وتقوية الحوار بين الشعوب من مختلف الأديان والثقافات إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية ودعم المبادرات التي تشجع على التفاهم والتعاون بين مختلف المكونات المجتمعية، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.

جاء ذلك خلال استقبال الكاردينال بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة سعادة السفير الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية في المقر الرسمي للبطريركية المارونية في لبنان.

وأكد الكاردينال الدور التاريخي للكنيسة المارونية في تعزيز الحوار وصون النسيج التعددي في لبنان والمنطقة، مشدداً على مسؤولية القيادات الدينية في توجيه مجتمعاتها نحو المصالحة والرحمة والمشاركة البناءة في الحياة العامة.

من جانبه، سلط الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية الضوء على الجهود المتواصلة للجنة في ترسيخ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية وبناء شراكات استراتيجية مع القيادات الدينية والثقافية حول العالم، مؤكداً أن التعاون مع مرجعيات روحية مرموقة مثل البطريركية المارونية يشكل ركيزة أساسية لتحويل القيم المشتركة إلى مبادرات ملموسة تخدم المجتمعات.

ضم وفد اللجنة معالي أحمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ورحاب المنصوري، ومحمد هاريزال مستشاري اللجنة .

فيما شارك إلى جانب غبطة الكاردينال الراعي الأب المدبر بشارة إيليا بصفته مندوبا عن لجنة الحوار المسيحي الإسلامي والأب شربل بوعبود، رئيس المعهد الفني الأنطوني، وشربل قبلان، رئيس منظمة NOHE الدولية في الدول العربية.

وفي ختام اللقاء منح الكاردينال الراعي الأمين العام للجنة درع الكنيسة المارونية تقديراً لجهوده في تعزيز الأخوة الإنسانية وتعميق التعاون بين المجتمعات الدينية .

وأكد الجانبان على رؤيتهما المشتركة لمواصلة العمل معاً دعماً للأخوة الإنسانية والإسهام في بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً وانسجاماً.