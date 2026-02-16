عمار بن حميد يستقبل فرق عجمان الفائزة في "ألعاب دبي 2026" ويشيد بتميزها

عجمان في 16 فبراير/وام/ استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مربط عجمان، فرق عجمان المشاركة في فعاليات النسخة السابعة من بطولة "ألعاب دبي" والتي تصدرت المراكز الأولى في نهائياتها.

وهنأ سموه فريق حكومة عجمان، بقيادة الشيخ حميد بن عمار النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، لحصوله على المركز الأول في فئة "تحدي الحكومة للرجال" وفريق دائرة عجمان الرقمية، بقيادة الشيخ راشد بن عمار النعيمي رئيس الدائرة، لحصوله على المركز الثالث في الفئة ذاتها، وكذلك فريق مربط عجمان الذي نال المركز الثالث في منافسات "تحدي المجتمع".

وأشاد سموه بما حققته فرق عجمان من إنجاز يعكس روح التحدي والعمل الجماعي والجاهزية العالية، مؤكداً أن هذا التفوق ثمرة التزام وجهد منظم يعكس ثقافة التميز الراسخة في منظومة العمل بعجمان.

وقال سموه إن "ما حققته فرق حكومة عجمان في (ألعاب دبي 2026) يبرهن على أن الاستثمار في الإنسان وبناء فرق عمل متجانسة وقادرة على تجاوز التحديات السبيل لتحقيق النجاحات في مختلف الميادين، سواء كانت رياضية أو إدارية أو خدمية".

وأضاف سموه أن روح الفريق الواحد التي ظهرت في المنافسات تجسد قيم التعاون والانضباط والإصرار الراسخة في الإمارة.

وأشار سمو ولي عهد عجمان إلى أن المنافسات عكست مستوى عالياً من الاحترافية والتنظيم، مؤكداً أن تأهل فرق عجمان إلى النهائيات ثم اعتلاء منصات التتويج يعكس قدرة كوادر الإمارة على المنافسة وتصدر المشهد في المحافل الرياضية الكبرى.

وأشاد سموه بالجهد الذي بذله اللاعبون والأداء القوي الذي قدمته الفرق خلال التحديات المبتكرة في البطولة، والتي اختبرت قدراتهم على العمل بتناسق عال والحفاظ على التركيز تحت ضغط المنافسة وقصر الوقت.

وقال سموه إن "مثل هذه الإنجازات تبعث برسالة واضحة مفادها أن التميز نهج عمل وثقافة مؤسسية، يصنع الفارق في كل ميدان".

من جانبهم، عبر أعضاء فرق عجمان عن اعتزازهم بلقاء سمو ولي عهد عجمان، مؤكدين أن دعم وتحفيز سموه يمثلان دافعاً لمواصلة تحقيق النجاحات ورفع اسم عجمان في مختلف البطولات والاستحقاقات القادمة.

كان فريقا حكومة عجمان ودائرة عجمان الرقمية قد تأهلا إلى نهائيات "تحدي الحكومة للرجال" بعد منافسات قوية شارك فيها 546 لاعباً ضمن 76 فريقاً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، فيما اعتمدت منافسات "تحدي المجتمع" على التخطيط وتوزيع الأدوار واتخاذ القرار الصحيح تحت الضغط، بما يعكس روح العمل الجماعي والتكامل بين أفراد الفريق الواحد.