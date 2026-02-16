محمد بن راشد للفضاء والشارقة الرقمية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز نظم المعلومات الجغرافية

دبي في 16 فبراير/ وام/ وقع مركز محمد بن راشد للفضاء مذكرة تفاهم مع دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز التعاون في مجال نظم المعلومات الجغرافية بما يعكس التزامهما بتوظيف التقنيات المكانية المتقدمة لدعم التكامل الحكومي وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية وتطوير منظومة العمل الحكومي القائمة على البيانات.

تهدف المذكرة إلى تطوير لوحة قيادة متخصصة لنظم المعلومات الجغرافية وتقديم برامج تدريب متقدمة للكوادر الفنية لدى الجانبين بما يسهم في بناء القدرات الوطنية وتعزيز الكفاءة المؤسسية .

وتشمل الشراكة أيضا التعاون لتبادل البيانات المكانية والصور الجوية والاستفادة من التقنيات الفضائية المتقدمة لتطوير حلول رقمية مبتكرة تدعم اتخاذ القرار وتعزز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وقال سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية إن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز توظيف البيانات الجيومكانية ونظم المعلومات الجغرافية عبر الاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة التي يمتلكها مركز محمد بن راشد للفضاء مؤكدا أن هذه الشراكة تدعم توجهات الدائرة نحو بناء منظومة رقمية حكومية متكاملة قادرة على تقديم خدمات استباقية ومستدامة تعزز جودة الحياة في إمارة الشارقة.

من جانبه قال سعادة سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء إن الاتفاقية تعكس التزام المركز بتوظيف تقنيات الفضاء والبيانات الجيومكانية لدعم التنمية المستدامة وتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من البيانات الفضائية عالية الدقة ونظم المعلومات الجغرافية بما يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على البيانات وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع.