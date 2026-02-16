الموسم الرمضاني لـ "إسلامية دبي" يعزز الترابط الأسري والقيم الإيمانية

دبي في 16 فبراير /وام/أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إطلاق موسم رمضاني متكامل لعام 2026 يجسد رؤية إمارة دبي لتعزيز الترابط الأسري وترسيخ القيم الإيمانية والإنسانية انسجامًا مع توجهات "عام الأسرة 2026".

يأتي ذلك استجابة عملية لموسم "الولفة" الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، و الذي تقوده وتشرف عليه سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن مبادرة "رمضان في دبي".

يأتي الموسم الرمضاني لإسلامية دبي ضمن منظومة برامج نوعية تضع الأسرة في قلب التجربة الرمضانية وتربط بين العبادة والمعرفة والتكافل والمشاركة المجتمعية بما يعكس روح "الولفة" كقيمة مجتمعية أصيلة تعزز دفء العلاقات وتقرب الأفراد من المساجد وتدعم التلاحم بين مختلف فئات المجتمع.

وتتصدر أجندة رمضان في دبي 2026 فعالية "خطوة حياة" وهي نموذج مبتكر للتكافل المجتمعي ، ويحظى النشء بمكانة محورية ضمن الموسم من خلال برنامج "عيال الفريج" .

ويشهد رمضان في دبي 2026 برنامجًا مميزًا لصلوات التراويح والقيام عبر مبادرة "قراء دبي" التي تستضيف نخبة من القرّاء المتميزين بما يضفي على مساجد الإمارة أجواء إيمانية عامرة ويُعيد للمسجد دوره كمحور جامع للأسرة ومكان للسكينة والطمأنينة انسجامًا مع فلسفة الولفة التي تجعل المسجد فضاء جامعا لا يقتصر على العبادة فحسب بل يمتد أثره إلى حياة الأسرة والمجتمع.

ويتضمن الموسم برنامجًا معرفيا متنوعا من المحاضرات والدروس الدينية بعدة لغات يقدمها نخبة من العلماء والوعاظ ويتناول موضوعات تمس واقع الصائمين وحياتهم اليومية بما يعزز الفهم الصحيح للدين ويرسّخ قيم الاعتدال والتسامح ويُسهم في بناء وعي ديني مستنير يدعم التماسك المجتمعي.

وتكتمل الصورة الإنسانية للموسم من خلال إقامة خيم الإفطار في عدد من مناطق إمارة دبي في تجسيد عملي لمعاني الرحمة والتراحم وتحويل قيم الشهر الفضيل إلى مبادرات ميدانية تعزّز روح العطاء والمشاركة وتُعمّق معاني الولفة والتكافل بين أفراد المجتمع.

وأكد سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة أن مبادرات "رمضان في دبي 2026" تنطلق استجابة لموسم الولفة وبرؤية جديدة وملامح متجددة تتناسب مع توجهات القيادة الرشيدة في جعل الأسرة محور التنمية المجتمعية مشيرًا إلى أن الموسم الرمضاني يعكس نموذجًا متكاملًا للعمل الديني والمجتمعي ويعزّز جودة الحياة ويرسّخ القيم الإسلامية السمحة ويقرّب المجتمع من روح الشهر الفضيل ومعانيه.