رئيس مجلس الأمن السيبراني:أبوظبي قدمت نموذجا استثنائيا في "ألعاب الماسترز"

أبوظبي في 16 فبراير/وام/ أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن أبوظبي قدمت نموذجا استثنائيا في استضافة فعاليات ألعاب الماسترز"أبوظبي 2026"، وإظهار الحدث وقيمته الكبيرة من خلال التنظيم العالي، والمشاركة الواسعة من داخل الدولة وخارجها، والتفاعل الكبير مع الفعاليات المختلفة.

وعبر الكويتي في تصريح له عن سعادته بتواجده ومشاركته في سباق القدرة للماسترز لمسافة 40 كيلومترا بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، مع عدد من المسؤولين، بالإضافة إلى الفرسان والفارسات بمختلف الأعمار، وقال إن السباق حقق نجاحا لافتا على مستوى التنظيم المميز في صرح رياضي كبير.

وأثنى سعادته على الدعم والرعاية من القيادة الرشيدة لهذا الحدث، بما يمثله من ألعاب مرتبطة بالأصالة والقيم والموروث الثقافي لدولة الإمارات، وتحفيز فئات المجتمع من جميع الأعمار على المشاركة في الفعاليات المختلفة على مدار 10 أيام في أنحاء إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن الرياضة في ألعاب الماسترز أثبتت أنها لا تعترف بعمر أو فئة، وكان ذلك واضحا من الفئات المشاركة من الإمارات، وأنحاء العالم، والحرص على إظهار النشاط البدني، لتحقيق أهداف استضافة هذه النسخة في دولة الإمارات، بما يعزز الدور المحوري للرياضة في استدامة الصحة.