لجنة التعليم العالي ومهارات المستقبل تبحث تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية

دبي في 16 فبراير/ وام/عقدت اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل اجتماعها الثالث برئاسة معالي عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة ومشاركة قيادات من المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية والمجالس البحثية في الدولة وذلك في إطار دعم التحول الاستراتيجي الذي تشهده منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات.

يأتي الاجتماع في سياق تسريع الانتقال من النموذج التقليدي للتعليم الجامعي إلى نموذج وطني متكامل قائم على المهارات والبيانات والشراكات الفاعلة مع القطاعات الاقتصادية بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي ويدعم تنافسية الدولة واقتصادها المعرفي.

واستعرضت اللجنة مستجدات تنفيذ قانون التعليم العالي الجديد الذي يشكل إطارا تشريعيا وتنفيذيا لمرحلة تحول نوعية تركز على مخرجات التعليم وأثرها الفعلي في تلبية احتياجات سوق العمل ودعم أولويات التنمية الاقتصادية .

وناقشت مشروع قاعدة بيانات التعليم العالي باعتباره أداة استراتيجية لتعزيز التخطيط واتخاذ القرار المبني على البيانات الدقيقة والمؤشرات التحليلية.

واطلعت اللجنة على النتائج الأولية للمنصة الوطنية للتدريب العملي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج نافس والتي أظهرت إقبالا متزايدا من مؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب في القطاعين العام والخاص لتوفير فرص تدريبية نوعية تسهم في تطوير المهارات التطبيقية للطلبة وتعزيز جاهزيتهم المهنية.

واستعرضت اللجنة أيضا سير أعمال مجموعات العمل الثماني التي تركز على أولويات وطنية تشمل تطوير الكفاءات الصحية والقانونية وتعزيز الشراكات مع القطاعات الاقتصادية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي وتنمية المهارات المرتبطة بمستقبل الوظائف إضافة إلى دعم الكفاءات الوطنية في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والمسيرات.

وأكد المشاركون أهمية دور اللجنة في ترسيخ نموذج حوكمة تكاملي لمنظومة التعليم العالي يربط السياسات التعليمية بالأولويات الاقتصادية للدولة ويعزز بناء منظومة تعليم مرنة واستباقية تدعم مسيرة التنمية المستدامة واقتصاد المستقبل.

تعد "اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل" إحدى اللجان المنبثقة عن لجنة التعليم العالي التابعة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وتهدف إلى تعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل المستقبلية في الدولة