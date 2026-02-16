الأرصاد: أحوال جوية متقلبة نسبياً مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حتى السبت

أبوظبي في 16 فبراير /وام/ توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة اعتبارا من يوم غد وحتى 21 فبراير الجاري، أحوالاً جوية متقلبة نسبياً، تتسم بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع أجواء رطبة صباحاً بعدد من المناطق.

وأوضح المركز في بيان له أن طقس يوم غد سيكون رطباً في ساعات الصباح مع فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما يصبح مغبراً نهاراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، قد يصاحبها سقوط أمطار على أقصى المناطق الشمالية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وتكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية وجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر، بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س تصل إلى 40 كم/س ويكون البحر مضطرباً صباحاً ثم يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي و بحر عُمان.

ويستمر الطقس يوم الأربعاء رطباً صباحاً مع فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، على أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً خلال النهار، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي و بحر عُمان.

ويُتوقع أن يكون الطقس يوم الخميس رطباً صباحاً مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، على أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً خلال بقية اليوم، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي و بحر عُمان.

ويشهد الطقس يوم الجمعة رطوبة صباحية مع فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، على أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً خلال النهار، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، فيما يبقى البحر خفيف الموج في الخليج العربي و بحر عُمان.

ويكون الطقس يوم السبت رطباً صباحاً مع فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، على أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً خلال النهار، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، فيما يظل البحر خفيف الموج في الخليج العربي و بحر عُمان.