الشارقة يتصدر دوري الشطرنج للناشئين والناشئات

أبوظبي في 16 فبراير/وام/اختتمت منافسات دوري الشطرنج 2026 للناشئين والناشئات تحت 10 و14 و18 سنة، لفئتي المفتوحة والإناث، بإقامة الجولة الأخيرة التي استضافها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على مدار يومين، ضمن أجندة بطولات اتحاد الإمارات للشطرنج، وبمشاركة واسعة من أندية الدولة.

شهدت البطولة تفوق نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الذي تصدر 3 فئات للناشئين محققاً الميداليات الذهبية، فيما تقاسمت 7 أندية الصعود إلى منصات التتويج، في مشهد يعكس قوة المنافسة واتساع قاعدة اللعبة في الدولة.

ففي فئة تحت 10 سنوات (المفتوحة)، أحرز نادي الشارقة المركز الأول برصيد 10 نقاط، تلاه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بـ8 نقاط، ثم نادي العين بـ 5 نقاط.

وفي فئة تحت 10 سنوات للإناث، توج نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالمركز الأول برصيد 10 نقاط، وجاء نادي كلباء ثانياً بـ7 نقاط، متساوياً مع نادي فتيات رأس الخيمة الذي حل ثالثاً.

وفي فئة تحت 14 سنة للذكور، واصل نادي الشارقة تألقه بتصدره الترتيب برصيد 10 نقاط، يليه نادي أبوظبي بـ 8 نقاط، ثم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ثالثاً بـ 5 نقاط.

أما فئة تحت 14 سنة للإناث، فشهدت فوز نادي أبوظبي بالمركز الأول، تلاه نادي فتيات رأس الخيمة، ثم نادي دبي للشطرنج والثقافة في المركز الثالث.

وفي منافسات تحت 18 سنة للذكور، أضاف نادي الشارقة لقباً جديداً بحصده المركز الأول برصيد 10 نقاط، يليه نادي العين بـ7 نقاط، ثم نادي أبوظبي في المركز الثالث.

بينما توج نادي دبي للشطرنج والثقافة بلقب فئة تحت 18 سنة للإناث برصيد 10 نقاط، تلاه نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بـ8 نقاط، ومن ثم نادي أبوظبي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.