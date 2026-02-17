هزاع بن زايد يطَّلع على عدد من المشاريع التطويرية في منطقة العين

العين في 17 فبراير/ وام / اطَّلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، خلال جولة قام بها اليوم في المنطقة، على عدد من المشاريع التطويرية الاستراتيجية الجاري تنفيذها، إضافةً إلى المشاريع المقرر إطلاقها خلال عامَي 2026 و2027، وذلك في إطار متابعة سموّه لتنفيذ الرؤية الشاملة التي تستهدف تطوير بيئة معيشية متكاملة ومستدامة، تعزّز جودة الحياة وترتقي بمستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين في منطقة العين.

وشملت الجولة زيارات لمشاريع البنية التحتية الجديدة، بما في ذلك أراضٍ مخصصة لإقامة مشاريع فندقية ومجمعات سكنية تسهم في تنشيط الحركة الاستثمارية وتلبية احتياجات النمو العمراني التي تشهدها منطقة العين.

واطّلع سموّه، خلال الجولة، على خطط تطوير وصيانة شبكات الطرق، ومبادرات الزراعة التجميلية التي تعزز المشهد الحضري وترتقي بالهوية الجمالية لمنطقة العين، إلى جانب مشاريع الأسواق المجتمعية التي تدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية في المنطقة.

وتضمّنت الجولة أيضاً الاطلاع على مشروع غابة الجيمي وأعمال البنية التحتية المرتبطة به، إضافة إلى التقاطعات التي سيتم إعادة تأهيلها لتحسين انسيابية الحركة المرورية.

كما اطّلع سموّه على النموذج المقترح لمنتجع الروضة، وأعمال التحسين في ميدان الروضة، ومشروع جبل النقفة، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى التي سيتم العمل على تطويرها مستقبلاً.

وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال الجولة، أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ هذه المشاريع التطويرية، وتسريع وتيرة الإنجاز وفق الخطط والجداول الزمنية المعتمدة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، الرامية إلى مواصلة ترسيخ نهج التنمية الشاملة في منطقة العين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبنائها، وتمكينهم من تحقيق تطلُّعاتهم وطموحاتهم في شتى المجالات.

ونوّه سموّه إلى أن مواصلة تنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية في منطقة العين وفق رؤية متكاملة، وشراكة إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، يُعدّ عنصراً رئيسياً في تحقيق أهداف الرؤية التنموية المستدامة للمنطقة، بما يعزز مكانتها كوجهة رائدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية.

وشدّد سموّه على أن تلبية احتياجات المواطنين تأتي في صدارة أولويات القيادة الحكيمة، مؤكداً أن الاهتمام بالمواطنين وتوفير سُبل الحياة الكريمة لهم يُمثّل الركيزة الأولى في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها منطقة العين في مختلف القطاعات.

رافق سموّه، خلال الجولة، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ وسعادة راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين؛ وعدد من المسؤولين من مختلف القطاعات.