دبي تحتفي بعروض شاولين في مول الإمارات

دبي في 17 فبراير / وام / شهد مول الإمارات احتفالية ثقافية بمناسبة رأس السنة الصينية، نظمتها جمعية الإمارات للكونغ فو والتاي تشي والتشي كونغ بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

حضر الفعالية سعادة أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وخليفة بن بريك الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لأصول مراكز التسوق، وفؤاد شرف، إلى جانب سعادة أو بوشيان القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وممثلين عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وقدّم فريق معبد شاولين وطلاب مدرسة جولدن إيجل للفنون القتالية عروضاً حركية اتسمت بالدقة والانضباط، وعكست ملامح من التراث الصيني، وسط حضور لافت من الزوار ومختلف الجاليات المقيمة في الدولة.

وتأتي الفعالية في سياق المبادرات الثقافية التي تسهم في تعزيز جسور التواصل الحضاري وترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً لالتقاء الثقافات.