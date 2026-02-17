1.06 مليار درهم إجمالي التقييم العقاري في عجمان خلال يناير 2026

عجمان في 17 فبراير/ وام / كشفت الإحصائيات الواردة في التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن إنجاز 242 معاملة تقييم عقاري خلال شهر يناير الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.06 مليار درهم.

وأكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن عمليات التقييم شملت العقارات التجارية والسكنية والصناعية حيث نالت العقارات التجارية الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 626.5 مليون درهم متقدمة على العقارات السكنية التي بلغت قيمتها الإجمالية 329 مليون درهم.

وأوضح مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن تقرير شهر يناير تضمن معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات فضلاً عن التقييم الخاص بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين والتي بلغ عددها 167 معاملة وتجاوزت قيمتها الإجمالية 303 ملايين درهم.