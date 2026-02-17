مجموعة موانئ أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع شركات إفريقية وإماراتية لتطوير تكرير السكر والصناعات الزراعية

أبوظبي في 17 فبراير/ وام / وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع كل من مجموعة "بي يو إيه - BUA Group"، إحدى أكبر التكتلات الإفريقية العاملة في قطاعات الأغذية والتعدين والتصنيع؛ ومجموعة " مير - ADX: MAIR"، شركة الاستثمارات الإستراتيجية في قطاعي التجزئة والعقارات التجارية في الإمارات، وذلك لاستطلاع فرص التعاون في تطوير مصافٍ متكاملة لتكرير السكر والزيوت الغذائية في أبوظبي وعدد من الأسواق الدولية المحددة.

وتهدف الشراكة إلى تطوير منظومة عالمية المستوى لتصنيع ومعالجة المنتجات الغذائية، مع السعي إلى تأسيس أكبر مركز لصناعات الأغذية الزراعية في المنطقة قادر على تلبية الطلب الإقليمي والعالمي.

وتسعى المبادرة بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 للدولة ، إلى دعم التنويع الاقتصادي وتحفيز النمو الصناعي وترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا لتجارة الأغذية الزراعية وتوزيعها.

وتغطي مذكرة التفاهم حزمة من المشاريع المحتملة في كل من ميناء خليفة بإمارة أبوظبي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، عبر توظيف البنى التحتية المتطورة لميناء خليفة وقنوات الربط متعدد الوسائط التي يتمتع بها، بما يسهم في تعزيز الحضور العالمي المتنامي لمجموعة موانئ أبوظبي في القطاع الصناعي الزراعي، والذي يتزامن مع قيام المجموعة حالياً بتطوير بنى تحتية لمناولة وتخزين البضائع الزراعية السائبة بالتعاون مع شركائها في باكستان وكازاخستان.

وسيتم بموجب المذكرة تقييم الفرص المتاحة في مجالات الحبوب والبقوليات والأعلاف والسلع الزراعية، إضافةً إلى الحلول المرتبطة بالخدمات البحرية واللوجستية والمينائية وحلول التوزيع المتكاملة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مجموعة موانئ أبوظبي: تعكس مذكرة التفاهم طموحنا لتوسيع دور مجموعة موانئ أبوظبي على امتداد سلاسل القيمة الإستراتيجية للصناعات الزراعية التحويلية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051 ومن خلال الجمع ما بين قدراتنا المتكاملة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية، وخبرة مجموعة ’بي يو إيه‘ الصناعية الزراعية، والتركيز الاستثماري الاستراتيجي لمجموعة مير في قطاع الأغذية، فإننا سنتمكّن من استطلاع فرص دعم سلاسل الإمداد الغذائي، وتعزيز القيمة الصناعية المضافة، وتعميق الروابط التجارية بين إفريقيا والإمارات ، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة.

من جانبه، قال عبدالصمد رابيو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "بي يو إيه": تمثل هذه الشراكة محطة بارزة في مسيرة التوسع الدولي لمجموعة ’بي يو إيه‘ وتعكس رؤيتنا طويلة الأمد لبناء منصات صناعية قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي وبصفتنا واحدة من أبرز التكتلات الإفريقية، نفخر بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة مير لدعم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051 وسنعمل معاً بهدف إنشاء منظومة متطورة لمعالجة الأغذية تعزز التجارة العابرة للقارات، وتزيد مرونة سلاسل الإمداد، وتحقق قيمة اقتصادية مستدامة للأجيال القادمة.

وقال نهيان حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير: تجمع هذه الشراكة مواطن قوة متكاملة في مجالات الاستثمار والتطوير الصناعي والخدمات اللوجستية ويضع حضور مجموعة مير في قطاعي التجزئة والعقارات التجارية إلى جانب تركيزها على البنى التحتية لسلاسل الإمداد، المجموعة في موقع داعم لتكامل الصناعات الزراعية والغذائية وسنسهم في بناء منظومة غذائية أكثر تكاملاً ومرونة تدعم الأمن الغذائي على المستويين الوطني والإقليمي، وذلك من خلال استطلاع فرص التعاون في مجالات تكرير السكر والزيوت الغذائية ومعالجة الأغذية على نطاق أوسع.