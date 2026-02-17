"حكماء المسلمين" : شهر رمضان المبارك يرسخ قيم التعايش والأخوة الإنسانية

أبوظبي في 17 فبراير / وام / أكد مجلس حكماء المسلمين، على ضرورة استلهام الدروس الروحية والتربوية التي يحملها شهر رمضان المبارك، وترجمتها إلى سلوك عملي يعزز قيم الوحدة والتعايش بين كافة مكونات الأمة، ويرسخ قيم الأخوة الإنسانية، ويسهم في نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر، بما يدعم جهود تحقيق السلم والاستقرار.

وتقدم المجلس، في بيان اليوم، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات إلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد أن شهر رمضان المبارك يمثل مناسبة إيمانية عظيمة لتجديد معاني الرحمة والتسامح والتكافل، واستلهام القيم الإنسانية النبيلة التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف.

وأشار إلى أهمية اغتنام هذا الشهر الفضيل في تعزيز روح التضامن مع الفقراء والمحتاجين، ومد جسور المحبة والتراحم بين الناس وأن يكون شهر رمضان شهر أمن وسلام ورحمة للبشرية جمعاء.