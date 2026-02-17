ريباكينا وجوف وبيغولا إلى ثمن نهائي بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات

دبي في 17 فبراير/ وام / تأهلت المصنفة الأولى الكازاخستانية إلينا ريباكينا إلى دور الـ16 في النسخة الـ26 من بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات من فئة 1000 نقطة، بعد فوزها اليوم، على الأسترالية كيمبرلي بيريل بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك مع ختام منافسات الدور الثاني التي شهدت إقامة 9 مباريات قوية على ملاعب البطولة.

وتلتقي ريباكينا، المصنفة الثالثة عالمياً، في الدور المقبل مع الكرواتية أنطونيا روزيتش التي تغلبت على الروسية أناستاسيا زاخاروفا بنتيجة 6-1 و6-7 و6-1.

وكانت أبرز مباريات هذه المرحلة، مواصلة الأمريكية كوكو جوف، المصنفة الثالثة في البطولة والرابعة عالمياً، مشوارها بنجاح بفوزها على الروسية آنا كالينسكايا بمجموعتين 6-4 و6-4، لتضرب موعداً في دور الـ16 مع البلجيكية إليز ميرتنز التي أقصت الأمريكية إيما نافارو المصنفة الرابعة عشرة بنتيجة 6-2 و6-2.

وودعت التشيكية ليندا نوسكوفا، المصنفة العاشرة، المنافسات بعد خسارتها أمام الرومانية سورانا كيرستيا بمجموعتين 1-6 و4-6، فيما تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة السابعة، عقب تقدمها على الإسبانية باولا بادوسا بنتيجة 6-4 قبل انسحاب الأخيرة في المجموعة الثانية.

من جانبها، تابعت الأمريكية جيسيكا بيغولا، المصنفة الرابعة، مسيرتها بفوزها على الفرنسية فارفارا غراتشيفا بمجموعتين 6-4 و6-0، لتواجه في الدور التالي الكرواتية إيفا يوفيتش، المصنفة السادسة عشرة، التي تغلبت على الروسية ديانا شنايدر بنتيجة 6-4 و1-6 و6-0.

كما تأهلت الدنماركية كلارا تاوسون، المصنفة الثانية عشرة، بعد فوزها على الأمريكية بيتون ستيرنز بمجموعتين 6-2 و6-4، وستلتقي في الدور المقبل البولندية ماجدا لينيت التي تجاوزت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة الثامنة بمجموعتين مقابل واحدة 4-6 و6-4 و6-1.

وتتواصل منافسات البطولة وسط ترقب لمواجهات دور الـ16 التي ينتظر أن تشهد مزيداً من الندية بين أبرز نجمات التنس المشاركات.