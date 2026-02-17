6 فرق تشارك في بطولة غنتوت الدولية للبولو

أبوظبي في 17 فبراير/ وام / أعلن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو عن تنظيم البطولة الدولية خلال الفترة من 21 فبراير الحالي إلى 7 مارس المقبل، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وتشهد البطولة مشاركة 6 فرق هي الإمارات، وغنتوت، وأبوظبي، والباشا، والحبتور، وبنقاش، وتنطلق مبارياتها وفق قوانين اتحاد الإمارات للبولو، على ملاعب نادي غنتوت، بالمواجهة الافتتاحية بين فريقي الحبتور والباشا.

جاء الإعلان عن هذه التفاصيل خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، كما تم إجراء القرعة بحضور مسؤولي النادي والفرق المشاركة.

وقال سعادة سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، إن البطولات والفعاليات التي ينظمها النادي حققت نجاحا كبيرا، بدعم ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، مؤكداً حرص النادي على توفير أعلى مستويات التنظيم، وتهيئة بيئة تنافسية مميزة خلال شهر رمضان، بما يتماشى مع استراتيجية النادي في تنظيم الفعاليات المتنوعة على مدار الموسم.

وأكد عبدالباسط الحمادي، المدير التنفيذي للنادي، اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق المنافسات، ووضع كافة التدابير لنجاحها، لاسيما أنها تتزامن مع شهر رمضان، وتقام في الفترة المسائية بعد الإفطار وسط أجواء التحدي والمنافسة بين الفرق المشاركة، وفي بيئة محفزة يوفرها النادي وفق المعايير الدولية لاستضافة الفرق والجماهير على حد سواء، بما يجعلها واحدة من أبرز تجارب البولو على الصعيد الدولي.