سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح مسجد النصر بمدينة الذيد

الشارقة في 17 فبراير/ وام / افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اليوم الثلاثاء، مسجد النصر الذي بُني على مساحة إجمالية تزيد عن 7800 متر مربع، وبتصميم معماري معاصر يمزج بين الرمزية الإسلامية والابتكار الهندسي، والواقع في منطقة جبل عمر بمدينة الذيد.

واستمع سموه إلى شرح عن مسجد النصر الذي تتصدر واجهته قبة كروية زجاجية ضخمة يبلغ قطرها 20 مترا وارتفاعها 16 مترا، بتصميم هندسي شبكي من وحدات سداسية متدرجة الألوان تعكس الضوء بصورة ديناميكية، إضافة إلى المئذنة التي تبلغ طولها 38 مترا، وصُممت بشكل نحتي حديث وخطوط انسيابية رشيقة، تعزز الإحساس بالارتفاع وتنسجم مع القبة في هوية بصرية متكاملة.

واطلع سمو نائب حاكم الشارقة على ما يضمه المسجد من مصلى رئيس يسع 470 مصلياً، وساحة خارجية تسع 140 مصلياً، ومصلى خارجي يتسع لـ 570 مصلياً، ليصل إجمالي سعة الرجال إلى 1180 مصلياً.

كما يحتوي المسجد على مصلى للنساء يتسع لـ 145 مصلية، لتبلغ السعة الإجمالية للمسجد 1325 مصلياً ومصلية.

وتجول سموه في مرافق المسجد مشاهداً ما يضمه من مرافق خدمية متكاملة كالميضأة ودورات مياه للرجال والنساء، ومغسلة موتى للرجال والنساء، وسقيا ماء، وسكناً للإمام، ومكتبة عامة للقراءة، إلى جانب مواقف للسيارات، توفر بيئة مريحة وآمنة لمرتادي المسجد من أهالي مدينة الذيد وزوارها.

وأدى سمو نائب حاكم الشارقة فريضة المغرب في مسجد النصر، ليلقي بعدها فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي محاضرة تحدث فيها عن فضل بناء المساجد ومكانتها العظيمة في الإسلام، مشيراً إلى أن المسجد لم يكن عبر التاريخ مكاناً للصلاة فحسب، بل منارةً للعلم ومركزاً للتربية وحفظ القرآن، مؤكداً أن المساجد تسهم في ترسيخ قيم التآخي والتراحم بين أبناء الحي الواحد، وتعزز أواصر القربى والتواصل بينهم، لتشكل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك تسوده المحبة والتعاون.

وسأل فضيلته رب العالمين أن يبارك لكل من أسهم في بناء مسجد لله تعالى، داعياً الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم، مبيناً أن أجر بناء المساجد عظيم ومتجدد ما دامت شعائر الصلاة والذكر تُقام فيها، وأن أثر هذا العمل المبارك يمتد إلى الآخرة بما يناله صاحبه من ثواب دائم ورحمة واسعة من الله عز وجل.

حضر الافتتاح بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من: الشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس دائرة النفط، والشيخ فيصل بن علي المعلا أمين عام مجلس القضاء، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالشارقة، والدكتور عيسى سيف بن حنظل رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، وعدد من المسؤولين وأهالي المنطقة.