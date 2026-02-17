سيف بن زايد يكرم الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز بدورتها السابعة

أبوظبي في 17 فبراير/ وام / كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها السابعة، خلال الحفل الذي أقيم في قصر الإمارت بأبوظبي، في مشهد يعكس نهج وزارة الداخلية في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتعزيز التنافس الإيجابي والارتقاء بجودة الأداء والخدمات الأمنية والمجتمعية.

حضر الحفل سعادة المستشار سيف عبدالله الشعفار، وسعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، وسعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، والقادة العامون للشرطة بالدولة، وأعضاء اللجنة العليا الدائمة للتميز والريادة بوزارة الداخلية، ومديرو الإستراتيجية، ومنسقو القيادات والقطاعات، والفريق الإداري للجائزة، وعدد من الضيوف ، ومن ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة.

وشهد الحفل تكريم 191 فائزاً من الأفراد والجهات المشاركة، و3 فائزين بميدالية الخدمة المجتمعية، ضمن 46 فئة، من ضمنها 28 فئة مؤسسية وشرطية، و16 فئة وظيفية، وفئتين في مجال الخدمة المجتمعية، بما يعكس شمولية الجائزة وتنوع فئاتها بين التميز المؤسسي والفردي والمجتمعي.

وأكد العميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي، مدير عام الإستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، أن جائزة وزير الداخلية للتميز تمثل منصة إستراتيجية لتحفيز الابتكار وتطوير القدرات البشرية، وترسيخ الريادة والجاهزية والاستدامة في مختلف مجالات العمل الشرطي، بما يتماشى مع رؤية حكومة الدولة، ويعزز مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في العمل الأمني المتقدم.

وأوضح الشعيبي أن الجائزة تستند إلى منظومة متكاملة من عوامل النجاح، أبرزها دعم القيادة العليا، ووضوح المعايير والحوكمة الرشيدة، وكفاءة لجان التحكيم والتقييم، إضافة إلى منهجية تقييم محكمة تجمع بين التقييم المكتبي والميداني، مدعومة بالأدلة والوثائق لضمان موثوقية النتائج ومصداقيتها.

وأشار إلى أن الدورة السابعة تميزت بإقبال واسع على المشاركة وجهود تقييمية مكثفة على مستوى الدولة، حيث شملت 436 ملفاً، وشارك فيها 26 مقيماً من خبراء وكفاءات أمنية متخصصة من عدة دول، منها: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة هولندا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة أستراليا، واستمرت طيلة 51 يوماً من التقييم الميداني، و35 يوماً عن بعد، نفذوا خلالها 688 زيارة وتدقيقاً ميدانياً، بإجمالي 1,108.8 ساعة تقييم، خلال فترة استمرت 6 أسابيع، ضمن منظومة حوكمة دقيقة تضمن العدالة والشفافية.

وبين الشعيبي، أن الدورة السابعة شهدت استحداث جوائز جديدة لتعزيز توجهات الوزارة الإستراتيجية، شملت فئة القيادات الواعدة، وأصحاب الهمم، والمبتعث الشرطي على المستوى الوظيفي، بالإضافة إلى فئتي أفضل مبادرة مجتمعية، وأفضل ممارسة شرطية على المستوى المؤسسي، بهدف تعزيز الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية، مؤكداً استمرار وزارة الداخلية في تطوير منظومة الجائزة ومعاييرها بما يواكب التحولات المتسارعة في العمل الحكومي، ويعزز جودة الخدمات الأمنية والمجتمعية، ويرسخ مكانة الدولة في صدارة مؤشرات التميز عالمياً.

وفازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بفئة الجهة الرائدة -القيادات، إضافة إلى فوزها بعدد من الجوائز الفرعية في الفئة ذاتها شملت أفضل جهة في تحسين جودة الحياة، والخدمات الاستباقية المترابطة، والتمكين الذكي، وإدارة البيانات والمعرفة، والشراكة والتكامل.

فيما فازت القيادة العامة لشرطة دبي بعدد من الجوائز الفرعية عن فئة الجهة الرائدة -القيادات، وتتمثل في أفضل جهة للجاهزية للمستقبل، وأفضل جهة في التوجه الإستراتيجي والتنافسية، وأفضل جهة في المهام الرئيسية، وأفضل جهة في الموارد والممتلكات.

وفي الفئة ذاتها أيضاً حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة بجائزة أفضل جهة في الاتصال الحكومي، فيما حصدت القيادة العامة لشرطة عجمان جائزة أفضل جهة في المواهب المحترفة.

وفاز قطاع الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بجائزة الجهة الرائدة -القطاعات، وفاز قطاع الوكيل المساعد لشؤون الأمن بجائزة أفضل جهة تحسناً للأداء.

وعلى مستوى الجوائز المؤسسية الشرطية - جائزة أفضل مركز شرطة شامل "تصنيف فضي"، حصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمراكز شرطة الشعبية والمدينة والخالدية على التصنيف الفضي، وحصلت القيادة العامة لشرطة دبي بمركزي شرطة القصيص والمرقبات على التصنيف الفضي، وفي القيادة العامة لشرطة عجمان حصل مركزي شرطة الجرف والنعيمية على التصنيف الفضي، وفي القيادة العامة لشرطة الشارقة حصل مركز شرطة خورفكان على التصنيف الفضي، بينما حصل مركز شرطة المدينة بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة على ذات التصنيف.

كما أسفر التقييم عن فوز القيادة العامة لشرطة عجمان بأفضل جهة في المجال المروري، وفازت القيادة العامة لشرطة دبي بجائزة أفضل جهة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، وأفضل جهة في تمكين الشباب، إضافة إلى فوزها بجائزة أفضل مشروع مشترك مع الجهات الخارجية عن مشروع غرفة العمليات المشتركة للتصدي لجرائم غسل الأموال، وأفضل مركز سعادة متعاملين الذي فاز به مركز شرطة القصيص.

وحققت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جائزة أفضل جهة في المجال الأمني، وجائزة التفتيش الأمني (K9)، وجائزة التميز الرياضي، وجائزة أفضل ممارسة شرطية، عن مركز التواصل للوقاية من الجرائم المالية، وأفضل جهة في تصفير البيروقراطية، وأفضل جهة في الاستعداد والجاهزية، فيما فازت شرطة رأس الخيمة بجائزة أفضل مشروع تطويري ريادي عن مشروع "القبة الأمنية".

وعلى صعيد الجوائز المجتمعية، فاز كل من: سعادة خلف أحمد الحبتور، مرشح القيادة العامة لشرطة دبي، وحسن سعيد الصغيري، مرشح القيادة العامة شرطة الفجيرة، وأ. خديجة محمد العاجل مرشح القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في فئة الخدمة المجتمعية، فيما حققت شرطة دبي جائزة أفضل مبادرة مجتمعية عن مبادرة "الروح الإيجابية".

وفي الفئة القيادية، فاز العميد عبدالعزيز عبدالله الأحمد من قطاع الوكيل المساعد لشؤون الأمن، وفي الفئة الإشرافية، فاز العميد عبدالله فيصل الدوسري من القيادة العامة لشرطة دبي، وفي فئة القيادات الواعدة، فاز النقيب/ م. ماجد علي القاسم من القيادة العامة لشرطة دبي، وفي فئة الشباب للضباط، فاز النقيب سلطان محمد النعيمي من القيادة العامة لشرطة عجمان، وفازت المدني أماني سعيد المرزوقي من قطاع الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة في فئة الشباب لصف الضباط والأفراد والمدنيين.

أما في الفئة التخصصية للضباط، فقد فاز الرائد سعد أحمد المرزوقي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، كما فاز الوكيل محمد ناجي محمد من القيادة العامة لشرطة دبي في الفئة التخصصية لصف الضباط والأفراد والمدنيين، وفازت المساعد فاطمة راشد بن زايد من القيادة العامة لشرطة شرطة عجمان، بفئة سعادة المتعاملين، كما فازت خبير أول د. ابتسام عبدالرحمن العبدولي من القيادة العامة لشرطة دبي في فئة المبتكر.

وفي فئة الاتصال الحكومي، فازت المقدم نورة سلطان الشامسي من القيادة العامة لشرطة عجمان، وفي فئة الميداني للضباط، فاز النقيب محمد فيصل الشحي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، فيما فاز كبير المساعدين سالم ياقوت النعيمي من القيادة العامة لشرطة عجمان في فئة الميداني لصف الضباط والأفراد والمدنيين.

وعلى صعيد المبتعثين، فاز في فئة المبتعث الشرطي كلٌ من: الرائد عبدالله محمد البستكي (دكتوراة)، والملازم م. سيف عادل الفلاسي (ماجستير) من القيادة العامة لشرطة شرطة دبي، والمبتعث عبدالله سالم الشامسي من وزارة الداخلية (بكالوريوس).

وشهدت فئة الأسرة المثالية، فوز المقدم أحمد علي الزرعوني من القيادة العامة لشرطة دبي، والمقدم الدكتورة فاطمة عبيد الشامسي من القيادة العامة لشرطة عجمان، والمقدم د. فايزة فوزي محمد من كلية الشرطة.

وعلى صعيد الجوائز الوظيفية لفئة الفكرة الابتكارية (مؤسسي وأفراد)، فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن مشروع "منظومة السائق الخطر"، كما فاز العقيد سالم خليفة الدرعي عن مشروع "أتمتة ورقمنة مسرح الجريمة"، وفازت القيادة العامة لشرطة دبي عن مشروع "دوريات غياث".

وفي فئة أصحاب الهمم، فاز المدني بدر عباس الحوسني من القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمدني عائشة حسن شريف من القيادة العامة لشرطة دبي، والمدني مسلم سالم القبيسي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالجائزة.