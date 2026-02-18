منصور بن محمد: دورة ند الشبا الرياضية محطة سنوية تجمع الرياضيين من داخل وخارج الدولة في دبي

دبي في 18 فبراير / وام / أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن دبي حريصة على نمو القطاع الرياضي، وتوظيف الاستثمارات في تطوير البنى التحتية الرياضية، وتعزيز مكانة الرياضة وتوسيع انتشارها بين مختلف فئات المجتمع.

جاء ذلك بمناسبة انطلاق النسخة الثالثة عشرة من دورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتُقام منافساتها في مجمّع ند الشبا الرياضي خلال الفترة من 18 فبراير إلى 7 مارس 2026 بمشاركة أكثر من 11000 رياضي ورياضية يتنافسون في 11 بطولة رياضية مختلفة، من بينها منافسات دولية بمشاركة نخبة الرياضيين العالميين.

وقال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: بدعم لا محدود من القيادة، دبي تواصل جهودها في استقطاب وتنظيم أبرز البطولات والفعاليات الرياضية، وإطلاق المبادرات الرياضية الرائدة، واستضافة الملتقيات الدولية التي يتطلع إليها العالم ويحرص على المشاركة فيها، وهي الجهود التي تترجم إستراتيجية عملنا ومساعينا لتحقيق التطوير المستدام.

وأكد سموه أن دورة ند الشبا الرياضية تتمتع بمكانة كبيرة ضمن جهود وبرامج وعمل مجلس دبي الرياضي، لما لها من خصوصية ترتبط باسم منطقة ند الشبا وإرثها الكبير، مشيرا إلى أن الدورة التي يصادف تنظيمها في شهر رمضان المبارك من كل عام أصبحت موعداً ينتظره الرياضيون من داخل الدولة وخارجها لحضور المنافسات والاستمتاع بروعة الأجواء التي يتطلع إليها الجميع سنوياً.

ويضم برنامج الدورة منافسات إحدى عشرة رياضة هي: الكرة الطائرة، والبادل، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، والدراجات الهوائية، والجري، والمبارزة، والريشة الطائرة، وكرة السلة الثلاثية (3×3)، وشد الحبل، والجوجيتسو، وتحدي الموانع.

وتتواصل منافسات بطولة الاتحاد الدولي للفئة الفضية للبادل للرجال والسيدات، وهي أولى البطولات التي تدشن فعاليات الدورة، وتقام منافساتها في الصالة المغطاة لملاعب البادل، وتستمر حتى يوم 22 فبراير، وتليها بطولة ند الشبا الدولية لمنتخبات البادل التي تشارك فيها أقوى المنتخبات العربية والدولية، وتنظم خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير، فيما تُقام بطولات التصنيف المحلي لفئة الناشئين يوم 28 فبراير وتتواصل حتى 6 مارس المقبل.

وتُقام بطولة المبارزة يومي 19 و20 فبراير في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، وتشمل المنافسات الدولية للمحترفين في سلاح الإيبيه للرجال، والمنافسات المحلية للمواطنات والمقيمات في سلاح الإيبيه للسيدات، وتقام التصفيات يوم 19 فبراير، على أن يقام نصف النهائي والنهائي يوم 20 فبراير.

ويُنظم سباق الدراجات الهوائية لمسافة 74 كيلومترا يومي 21 و22 فبراير، في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد، ويُسمح فيه بالمشاركة لجميع المواطنين والمقيمين من الهواة، ولاعبي الأندية الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة من عمر 19 سنة فما فوق، ويُقام السباق وفقًا للوائح اتحاد الإمارات للدراجات، وذلك ضمن الفئة المفتوحة للرجال والسيدات، وفئة الهواة للمواطنين والمواطنات المسجلين ضمن الفرق والأندية الخاصة، وفئة كبار المواطنين والمقيمين للرجال فوق 55 عاماً، والسيدات فوق 45 عاماً، وفئة أصحاب الهمم بدراجات الطرق الفئة "ج" للدراجات العادية، والدراجات اليدوية والدراجات الثنائية للمكفوفين، وفئة الفرق التي تتضمن من 3 إلى 10 متسابقين لكل فريق.

وتُقام بطولة الريشة الطائرة للعام الثاني على التوالي يومي 22 و23 فبراير، والتي يُسمح فيها بمشاركة جميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتطبق لوائح الاتحاد الدولي للريشة الطائرة في منافسات البطولة، وتنطلق التصفيات ودور الـ16 وربع النهائي يوم 22 فبراير، على أن يُقام نصف النهائي والنهائي يوم 23 فبراير.

وتقام بطولة الجوجيتسو يومي 24 و25 فبراير، ويُسمح بالمشاركة فيها لجميع المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة وخارجها، وتُنظم المسابقات بالقرعة بنظام خروج المغلوب، كما هو معتمد في بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وتتواصل الإثارة في بطولة تحدي الموانع التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير والتي تشهد المزيد من الحماس والتحدي مع اكتساب المتسابقين الخبرات من المشاركة في الأعوام السابقة.

ويُنظم سباق الجري يوم 27 فبراير بمضمار الميدان، لمسافات 10 و5 و4 كيلومترات، ويسمح بالمشاركة في المنافسات للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة ومن مواطني مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن عدة فئات حسب كل سباق.

وتعود بطولة كرة السلة الثلاثية (3×3) إلى دورة ند الشبا لتزيد المنافسات إثارةً وتشويقاً، وتقام خلال الفترة من 19 فبراير إلى 6 مارس، في الملاعب الخارجية بمجمع ند الشبا الرياضي بالقرب من قرية الجمهور، مما يضفي لمسة جمالية على أجواء الدورة، ويزيد من المتابعة كونها من الرياضات الشعبية ذات الجماهيرية الواسعة.

كذلك سيتم تنظيم بطولة شد الحبل من 1 إلى 6 مارس، وتُعقد منافسات كرة السلة بالكراسي المتحركة من 24 فبراير إلى 4 مارس، وتُختتم المنافسات ببطولة الكرة الطائرة التي تُقام خلال الفترة من 26 فبراير إلى 7 مارس.