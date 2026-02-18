دبي العطاء تحشد الدعم لبرنامج وجبات مدرسية صديقة للبيئة في إفريقيا

دبي في 18 فبراير / وام / أطلقت دبي العطاء، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملتها الرمضانية لجمع التبرعات تحت شعار اطعم طفلا وابن مطبخا مستثمرة روح عام الأسرة في دولة الإمارات لتوحيد الجهود حول هدف مشترك يتمثل في ضمان ألا يضطر أي طفل إلى التعلم ومعدته خاوية.

وتهدف الحملة إلى دعم برنامج الوجبات المدرسية الصديقة للبيئة الذي سيبدأ في كينيا تمهيدا للتوسع في دول إفريقيا جنوب الصحراء بما يحول العطاء الجماعي إلى غذاء مستدام وفرص واعدة وقدرة أكبر على الصمود للأطفال وأسرهم في مواجهة تحديات الجوع وسوء التغذية.

ويأتي إطلاق البرنامج في ظل معطيات تشير إلى أن أكثر من تسعين بالمئة من الأطفال في إفريقيا يفتقرون إلى نظام غذائي متوازن فيما يعاني ستون بالمئة من الأطفال في كينيا من سوء التغذية الأمر الذي يؤثر مباشرة في حضورهم وتركيزهم وتحصيلهم الدراسي.

وتعتمد المبادرة على نموذج متكامل يقوم على إنشاء مطابخ مجتمعية صديقة للبيئة توفر وجبات يومية للطلبة بالشراكة مع مؤسسة فود فور اديوكيشن في كينيا بما يضمن تغذية مستدامة ويعزز الأنظمة المحلية لتوفير الوجبات المدرسية على نطاق واسع.

وقال سعادة الدكتور طارق محمد القرق الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء إن صحة وتغذية الطلبة تمثلان ركنا أساسيا في تعزيز أنظمة التعليم، مؤكداً أن النموذج يبدأ في كينيا وسيتوسع عبر إفريقيا جنوب الصحراء من خلال شراكات مجتمعية تدعم المزارعين وتوفر فرص عمل وتعزز الأنظمة الغذائية المحلية.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى في مقاطعة إمبو حيث سيوفر كل مطبخ ستة وسبعين ألف وجبة سنويا لنحو أربعمئة طفل في إحدى وعشرين مدرسة ريفية إلى جانب خلق أكثر من مئة وستين فرصة عمل محلية ودعم آلاف المزارعين ضمن نموذج قابل للتوسع على المدى الطويل.