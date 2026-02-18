بطولة كأس الإمارات لكرة الصالات تنطلق غدًا

دبي في 18 فبراير/ وام/ تنطلق يوم غدٍ، مواجهات الجولة الأولى من بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات للموسم 2025-2026، حيث يلتقي شباب الأهلي ضيفه دبا الحصن في صالة النادي في النهدة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وفي اليوم التالي، تُقام مباراتان ضمن المجموعة الأولى، حيث يستضيف خورفكان فريق البطائح في صالة النادي، بينما يلعب الإقامة وشؤون الأجانب – دبي مع اليرموك على ملعب صالة اتحاد الكرة في الخوانيج.

ومن المقرر أن تنطلق جميع المباريات في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وأكد إبراهيم حسن النمر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة قدم الصالات، أن بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات أصبحت جزءًا مهمًا من روزنامة مسابقات "كرة الصالات" المحلية، مشيرًا إلى حرص الاتحاد على تطويرها بما يخدم مسيرة اللعبة ويعزز حضورها.

وقال : "يولي اتحاد الكرة اهتمامًا كبيرًا بكرة قدم الصالات، ويتيح تنظيم النسخة الثامنة من البطولة فرصة تقديم مستويات تعكس تطور اللعبة في الدولة، ونحن نعمل على إنجاح بطولاتنا وضمان تنظيمها بأعلى المعايير".