نمو قياسي لمنظومة القطاع الصحي في دبي خلال 2025

دبي في 18 فبراير/ وام/ شهد القطاع الصحي في إمارة دبي، خلال العام 2025 نمواً متسارعاً يعكس رؤية الإمارة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً ونموذجاً مميزاً يحتذى به في الرعاية الصحية المتقدمة، إذ تؤكد الإحصاءات الحديثة لهيئة الصحة في دبي أن الإمارة تمضي بخطى واثقة نحو منظومة صحية أكثر تنافسية وابتكاراً.

وأظهرت الإحصاءات ارتفاع أعداد المنشآت الصحية المُرخصة في دبي إلى ما يقارب 5,800 منشأة في العام 2025، مقارنة بنحو5,340 منشأة في 2024، بمعدل نمو يزيد على 8%، وشملت تلك المنشآت: 55 مستشفى، و(68) عيادة تخصصية، و(60) مركزاً لجراحات اليوم الواحد، و(70) عيادة طب أسنان عام، و(126) عيادة عامة، و(222) مركزاً للرعاية المنزلية، و(101) مركز للطب البديل.

وفي موازاة التوسُّع في أعداد المنشآت الصحية، شهدت دبي زيادة لافتة في أعداد الكوادر الصحية من الأطباء والممرضين والفنيين، حيث ارتفع إجمالي العاملين في القطاع الصحي إلى لأكثر من 69,400 مهني في 2025 مقارنة بــنحو 64,100 في 2024، بنسبة نمو تجاوزت 8% مع استمرار استقطاب نخبة الكفاءات الطبية من مختلف دول العالم.

وأكد سعادة الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، أن القطاع الصحي الخاص يشكّل أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية في الإمارة، مشيراً إلى التطورات المتسارعة في البنية التحتية والحلول الذكية والخدمات النوعية، والتي تعكس قدرة هذا القطاع على مواكبة طموحات الإمارة وتطلعاتها نحو ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للرعاية الصحية المتقدمة.

وأضاف أن النمو الملحوظ في أعداد المنشآت الصحية، يُظهر بوضوح ثقة المستثمرين في البيئة الصحية التنظيمية، والحوافز والتشريعات المرنة التي توفرها دبي، ما يجعلها مقصداً لكبرى المؤسسات الطبية متعددة الجنسيات.

وأكد سعادته أن القطاع الصحي يُعد شريكاً في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية دبي المستقبلية، ليس فقط من خلال التوسُّع في البنية التحتية الصحية وتطويرها، بل أيضاً عبر استقطاب نخبة من الكفاءات الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، من مختلف أنحاء العالم، والتي تشير الزيادة الملحوظة في أعدادها إلى أن دبي أصبحت مركزاً مفضلاً للمهنيين الصحيين، الذين يبحثون عن بيئة عمل متطورة، وفرص للنمو والتقدُّم المهني، ومنظومة تشريعية تضمن الارتقاء بمستوياتهم، والمحافظة على استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبها، أكدت الدكتورة أسماء الشريف المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بالإنابة في هيئة الصحة في دبي، أن الزيادة الكبيرة في أعداد المستشفيات والمراكز التخصصية والمنشآت المعتمدة دولياً، تعزز مكانة دبي كوجهة مفضلة للسياحة الصحية، وخيار رئيس للباحثين عن جودة الحياة والرفاهية، مشيرةً إلى أن التطور الذي يشهده القطاع الصحي في دبي هو جزء من رؤية شاملة وخطط عمل هدفها الارتقاء بمستقبل الصحة في الإمارة.