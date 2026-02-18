مباراتان في افتتاح منافسات كأس منصور بن زايد لكرة القدم غدا بأبوظبي

أبوظبي في 18 فبراير/ وام / تفتتح يوم غد منافسات النسخة الـ13 من منافسات كأس منصور بن زايد لكرة القدم"2026" على ملاعب فندق قصر الإمارات "ماندارين أورينتال" في أبوظبي، وتنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية.

وتنطلق بعد مراسم الافتتاح، منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بمواجهتين ضمن المجموعة الأولى، إذ تجمع بين فريقي "دائرة القضاء" و"نادي مدينة أبوظبي للجولف"، بينما تشهد المباراة الثانية مواجهة بين فريقي "قطاع المشاريع الهندسية والفنية"، و"مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي".

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 16 فريقا تم توزيعها إلى 4 مجموعات بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وصولاً إلى الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وأخرى فردية، بجانب سحوبات يومية للجمهور.

كما تقام بالتزامن مع "عام الأسرة" أنشطة مجتمعية متنوعة استحدثتها اللجنة المنظمة تشمل منطقة للمشجعين، بالإضافة إلى النسخة الأولى من "كأس البلاي ستيشن للناشئين" للفئات من 10 إلى 17 عاما، بجانب تجربة ترفيهية متكاملة للجمهور، بما يعزز نجاح فعاليات بطولة الكأس انطلاقا من مسيرة راسخة بدأت عام 2012، وتعزيز حضورها كأبرز الفعاليات الرياضية الرمضانية التي تجمع بين التنافس والبعد المجتمعي.