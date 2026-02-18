الإيطالي" تيبيري" يفوز بلقب المرحلة الثالثة من طواف الإمارات 2026

أبوظبي في 18 فبراير/ وام/ فاز الإيطالي أنطونيو تيبيري، اليوم، بالمرحلة الثالثة "، مرحلة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة" من طواف الإمارات 2026، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، برعاية مجموعة موانىء أبوظبي، ويستمر حتى 22 فبراير في نسخته الثامنة.

وقطع دراج فريق البحرين فيكتوريوس مسافة المرحلة الجبلية البالغة 183 كم في زمن وقدره 4 ساعات و24 دقيقة و44 ثانية، متقدماً على المكسيكي إسحاق ديل تورو نجم فريق الإمارات اكس آر جي بـ 15 ثانية، والبلجيكي فان ايتفيلت نجم فريق لوتو انترمارشيه البلجيكي بـ 29 ثانية الذي جاء ثالثاً في المرحلة.

ومنح الفوز أنطونيو تيبيري على قمة جبل مبرح في رأس الخيمة، صدارة الترتيب العام للطواف، بعد أن انتزع القميص الأحمر برعاية مجموعة موانئ أبوظبي من البلجيكي ريمكو ايفنيبول، وبلغ إجمالي الزمن المسجّل 7 ساعات و9 دقائق و3 ثواني، بفارق 21 ثانية عن ديل تورو، ودقيقة كاملة عن الكولومبي هارلود تيجادا نجم فريق اكس دي اس أستانا الكازخستاني.

واستعاد ديل تورو القميص الأخضر (برعاية مبادلة) بعد أن أصبح في رصيده 36 نقطة، وفاز أنطونيو تيبيري بالقميص الأبيض الذي ترعاه (برجيل القابضة) لأفضل دراج شاب تحت 25 سنة، فيما ذهب القميص الأسود (برعاية الدار) لمتصدر مراحل السرعة المتوسطة إلى سيلفان ديلييه نجم فريق ألبسين بريميير تيك.

وأعطى شارة انطلاق السباق سعادة هيثم سلطان آل علي، المدير العام للسياحة والآثار في إمارة رأس الخيمة، وسعادة الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في المجلس، وعبدالرحيم الزرعوني، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في المجلس.

وتوج الفائزين الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة عارف حمد العواني الأمين العام في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في المجلس، وسعادة طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في المجلس، والعقيد فهد حسن حداد ممثل القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والنقيب جمال جمعة طاهر، ممثل قيادة مجموعة الحرس المحلي في رأس الخيمة.

وأكد تيبيري الفائز بالمرحلة الثالثة، أن انتصاره يمثل تحقيقاً لحلم راوده منذ احترافه، مشيراً إلى أنه كان ينتظر هذه اللحظة منذ بداية الموسم التي وصفها بالإيجابية، موضحا أنه شعر بقوة كبيرة منذ انطلاق الصعود، ولم يتأكد من حسم الفوز إلا في آخر 300 متر، بعدما أدرك معاناة بعض منافسيه المباشرين.

كما أوضح أنه ركز على إيقاعه الخاص وهاجم بأقصى ما لديه من قوة، قبل أن يستخدم كامل طاقته في الكيلومتر الأخير ليؤمن الفوز رغم عودة إسحاق ديل تورو السريعة.