"مدن" تسجل 13.8 مليار درهم إيرادات و3.9 مليار درهم صافي أرباح في 2025

أبوظبي في 18 فبراير/ وام/ سجلت مدن القابضة "مدن" 13.8 مليار درهم إيرادات و 3.9 مليار درهم صافي أرباح خلال عام 2025.

وجاءت هذه النتائج مدعومة بنمو سنوي ملحوظ في الإيرادات والربحية مقارنة بعام 2024، وذلك بعد استبعاد البنود غير المتكررة المسجلة في العام السابق.

ويمثل عام 2025 أول عام كامل للنتائج المالية الموحّدة للمجموعة منذ تأسيسها في فبراير 2024، كما شهد العام ذاته استحواذ شركة العماد القابضة "لِعماد" على حصة ملكية بنسبة 84.75% في "مدن القابضة"، في خطوة إستراتيجية عززت متانة القاعدة المؤسسية للمجموعة وأسهمت في تسريع تنفيذ إستراتيجيتها، فضلاً عن دعم قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الطموحة بكفاءة أعلى، من خلال توفير منظومة دعم مؤسسي ومالي أكثر قوة واستدامة.

وشهدت الفترة تسارعاً ملحوظاً في تنفيذ إستراتيجية "مدن" الهادفة إلى تطوير وجهات حضارية متكاملة ترتكز على المجتمعات المستدامة، وذلك عبر اعتماد نموذج تشغيلي متكامل يجمع بين التطوير والاستثمار والتشغيل ضمن قطاعات أعمالها الأساسية، الأمر الذي أسهم في ترسيخ أسس نمو مستدام وتعزيز وضوح الرؤية المستقبلية للمجموعة.

وشكّل قطاع العقارات المحرك الرئيس لنمو المجموعة خلال عام 2025، مستنداً إلى تحقيق مبيعات قياسية بلغت 36.3 مليار درهم .

وجاء هذا الأداء في إطار رؤية إستراتيجية متكاملة ترتكز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات المتكررة عبر قطاعات النمو الأساسية، والتي تشمل إدارة الأصول والاستثمارات، والضيافة، والفعاليات والتموين والسياحة، بما يرسّخ استدامة النمو ويعزز القيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وأكد معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مدن القابضة"، أن عام 2025 شكّل مرحلة جديدة من تسارع التحول الإستراتيجي للمجموعة، امتداداً لمسيرة النمو المتواصلة التي حققتها خلال السنوات الماضية، مدعوماً بتفعيل منظومة أعمال متكاملة ترتكز على تناغم وتكامل قطاعات التطوير والاستثمار وإدارة الأصول.

وأوضح أن هذا النهج عزز الجاهزية المؤسسية لاقتناص الفرص النوعية في الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب توسيع الحضور العالمي للمجموعة بما يتماشى مع أولوياتها الإستراتيجية ورؤيتها المستقبلية الطموحة.

وأضاف أن إنجازات 2025 تعكس وضوح التوجه الإستراتيجي لـ"مدن" وقدرتها المتنامية على تحويل الرؤية إلى قيمة اقتصادية مستدامة، من خلال تطوير منظومات حضرية متكاملة، ورفع كفاءة توظيف رأس المال، وتعزيز متانة واستدامة التدفقات المالية المستقبلية، مؤكداً مواصلة مواءمة إستراتيجية المجموعة مع توجهات التنمية الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي، وتعميق الأثر التنموي لمشاريعها، وتوسيع منظومة الشراكات الإستراتيجية، وترسيخ مكانتها كمطور ومشغل ومستثمر عالمي قادر على قيادة النمو وتحقيق قيمة مستدامة.

من جانبه، قال سعادة عبدالله الساهي، العضو المنتدب لمجموعة "مدن القابضة"، إن أداء عام 2025 يعكس تقدماً ملموساً في تنفيذ الإستراتيجية بعيدة المدى، في عام شكّل محطة مفصلية في مسار نمو المجموعة، مع توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تنوع محفظتها الاستثمارية.

وأشار إلى أن نموذج الأعمال المتكامل القائم على التنويع والتكامل بين قطاعات العقارات والضيافة وإدارة الأصول والاستثمارات والفعاليات والتموين والسياحة، مكّن "مدن" من مواصلة تطوير وجهات ومجتمعات حضرية متكاملة تسهم في تحويل الرؤية التنموية إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

وأوضح أن الأداء القوي لقطاع العقارات في أبوظبي ومصر وإسبانيا، إلى جانب النمو المتواصل في الإيرادات المتكررة والاستثمارات الدولية المدروسة، أسهم في تعزيز العمليات التشغيلية ورفع قدرة المجموعة على توليد قيمة مستدامة، لترسخ مكانتها كشريك إستراتيجي يقود النمو النوعي في الأسواق الإقليمية والعالمية.

بدوره، أكد بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة"، أن عام 2025 كان حافلاً بالإنجازات، حيث تجاوزت الإيرادات 13.8 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 3.9 مليار درهم، مدفوعاً بالمبيعات العقارية القياسية التي وصلت إلى 36.3 مليار درهم، إلى جانب التوسع في الإيرادات المتكررة ونمو الإيرادات المتراكمة إلى 46.0 مليار درهم.

وأضاف أن استمرار تنفيذ المشاريع الرئيسية، والتقدم المتواصل في الأسواق الدولية، ودمج الاستحواذات الإستراتيجية، أسهم في تعزيز الأرباح ومرونتها.

وتدخل "مدن" عام 2026 بزخم قوي وتركيز واضح على التنفيذ المنضبط للأعمال والمشاريع، مستندةً إلى تنوع أنشطتها التشغيلية وقاعدة متنامية من الإيرادات المتكررة، في وقت يعكس فيه أداؤها خلال العام قدرتها على تحقيق تقدم فعلي، مدعوماً بمحفظة قوية من المشاريع قيد التنفيذ، واتساع حضورها في الأسواق الدولية، وتعدد مصادر إيراداتها.

وتواصل المجموعة خلال المرحلة المقبلة العمل على مختلف وجهاتها التطويرية، وتحويل الإيرادات المتراكمة البالغة 46.0 مليار درهم إلى إيرادات محققة، مع الحفاظ على زخم أعمال الإنشاء في الوجهات الرئيسية.

ومن المتوقع أن يسهم التفعيل المتواصل لمحفظة الإيرادات المتكررة عبر قطاعات إدارة الأصول والاستثمارات والضيافة والفعاليات في تعزيز الأرباح وتحسين كفاءة استخدام رأس المال.