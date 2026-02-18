"ياس كلينك" و"أبوظبي للخلايا الجذعية" يوقعان اتفاقية تعاون بحثي مع جامعة أوهايو

أبوظبي في 18 فبراير/وام/ وقّع مستشفى ياس كلينك – مدينة خليفة ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية "ADSCC"، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع جامعة أوهايو تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والعلمي في مجالات العلاج الخلوي والجيني والطب المتقدم.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال فعالية علمية مشتركة جمعت نخبة من الأطباء والباحثين والخبراء الدوليين لمناقشة أحدث التطورات في برامج الخلايا الجذعية والعلاجات الخلوية وتطبيقاتها السريرية المستقبلية .

ويهدف التعاون إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الأبحاث المشتركة، ودعم تطوير علاجات متقدمة في أمراض الدم والأورام والطب التجديدي، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد في البحث الطبي والابتكار الصحي.

كما سلطت جلسات التبادل العلمي الضوء على التطورات العالمية في علاجات "CAR-T" والعلاج الجيني، وأهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والطبية لتسريع نقل الابتكار من المختبر إلى الممارسة السريرية.

وأوضح مبشر مقبول، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمستشفى ياس كلينك – مدينة خليفة، أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية لتعزيز الابتكار والبحث العلمي وبناء شراكات أكاديمية عالمية، موضحًا أن العمل مع جامعة أوهايو ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية سيوفر فرصًا جديدة للاكتشافات العلمية التي ستنعكس مباشرة على جودة رعاية المرضى وتقديم علاجات متقدمة أقرب إلى المجتمع.

من جانبها، أكدت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مستشفى ياس كلينك – مدينة خليفة، أن التعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وجامعة أوهايو يمثل خطوة نوعية لترسيخ ثقافة البحث العلمي وتحويل المعرفة إلى تطبيقات سريرية ملموسة، مشيرة إلى أن الشراكة تفتح آفاقًا جديدة للابتكار في مجالات العلاج الخلوي والجيني بما يعود إيجابًا على صحة المرضى ومستقبل الرعاية الطبية.

وقال الدكتور محمد أبو حليقة، استشاري أمراض الدم وزراعة نخاع العظم ورئيس الشؤون الأكاديمية في المستشفى، إن التعاون البحثي يشكّل حجر الأساس لتطور الطب الحديث، مشيرًا إلى أن الشراكة الإستراتيجية ستسهم في بناء منظومة متكاملة من التعلم السريري والتبادل العلمي والبحث التطبيقي، بما يسرّع تطوير العلاجات الخلوية المتقدمة ويحسّن نتائج المرضى في المنطقة.