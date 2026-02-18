الذهب يرتفع 2% مع ترقب محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي

نيويورك في 18 فبراير/ وام/ ارتفعت أسعار الذهب اليوم "الأربعاء" بأكثر من 2% مع ترقب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر يناير المقرر صدوره اليوم .

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.6% ليصل إلى 5003.85 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 1636 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع خلال جلسة الثلاثاء عند 4841.74 دولار، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل بنسبة 2.4% إلى 5024 دولارا.

ومنذ بداية العام، حقق الذهب مكاسب تتجاوز 15% مدعوما بتوقعات أسعار الفائدة وتراجع التضخم تدريجيا.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع البلاتين 4.4% إلى 2095.57 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 3.5% إلى 1740.89 دولار.

