تأهل غريكسبور وروبليف وميدفيديف وأوجيه-ألياسيم إلى نصف نهائي "دبي للتنس"

دبي في 26 فبراير/ وام / اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال فئة 500 نقطة، المقامة حالياً على استاد سوق دبي الحرة بالقرهود، وذلك عقب ختام منافسات الدور ربع النهائي اليوم.

وشهدت مباريات اليوم مفاجأة تمثلت في خروج التشيكي ييري مينشيك المصنف السادس، بعد خسارته أمام الهولندي تالون غريكسبور بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 3-6 و6-3 و6-2، في مباراة استغرقت ساعة و42 دقيقة، ليواصل اللاعب الهولندي مسيرة مفاجآته بعد الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، المصنف الثاني في البطولة في الجولة السابقة.

وسيواجه غريكسبور، المصنف 25 عالمياً، في نصف النهائي الروسي أندري روبليف المصنف الخامس، الذي تأهل بدوره بعد فوزه على الفرنسي آرثر ريندركنيش بمجموعتين دون رد 6-2 و6-4 خلال ساعة و15 دقيقة.

كما بلغ الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثالث في البطولة، الدور نصف النهائي إثر فوزه على الأمريكي جينسون بروكسبي بمجموعتين دون مقابل 6-2 و6-1 في مباراة استغرقت 57 دقيقة على الملعب الرئيسي.

وفرض ميدفيديف سيطرته منذ البداية بكسرين للإرسال في المجموعة الأولى، قبل أن يواصل تفوقه في الثانية دون أن يمنح منافسه أي فرصة لكسر إرساله.

وسيلاقي ميدفيديف في نصف النهائي الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف الأول، الذي حجز مقعده في وقت مبكر اليوم، بعد تغلبه على التشيكي ييري ليهيتشكا المصنف الثامن بنتيجة 6-3 و7-6 (2).

وقدم أوجيه-ألياسيم أداءً قوياً معتمداً على قوة إرساله، مسجلاً 16 إرسالاً ساحقاً، وفائزاً بنسبة 83% من نقاط الإرسال الأول، لينجح في بلوغ نصف النهائي الثالث توالياً له هذا الشهر بعد تأهله إلى نهائي بطولتي مونبلييه وروتردام.

ويطمح ميدفيديف إلى التتويج بلقبه الثاني هذا الموسم بعد فوزه ببطولة بريزبين مطلع العام، في حين يسعى أوجيه-ألياسيم إلى مواصلة مشواره نحو اللقب وتعويض خسارته نهائي نسخة العام الماضي في دبي، في مواجهة مرتقبة على بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.