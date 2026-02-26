اقتصادية رأس الخيمة تسجل 6.8% نمواً في المعاملات الإلكترونية خلال 2025

رأس الخيمة في 26 فبراير/ وام / أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 27,788 معاملة إلكترونية خلال العام 2025، مقارنة بـ 26,028 معاملة خلال العام 2024، بنسبة نمو بلغت 6.8%، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة التحول الرقمي في خدماتها الاقتصادية.

وأكدت اقتصادية رأس الخيمة أن هذا النمو يعكس نجاح إستراتيجيتها في تطوير منظومة الخدمات الرقمية، وتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بسهولة وسرعة، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بتجربة المستثمرين ورواد الأعمال في الإمارة.

وأشارت إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين بلغ 53 خدمة، تمثل نسبة 100% من خدمات الدائرة المتاحة للمتعاملين، في خطوة تؤكد اكتمال التحول الرقمي الشامل لكافة خدماتها، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تقديم خدمات ذكية ومتكاملة.

وأوضحت الدائرة أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في رأس الخيمة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتوفير خدمات متكاملة على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.

وأضافت أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة تحديث الأنظمة الإلكترونية، وتوسيع نطاق الخدمات الذكية، وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية مرنة ومحفزة للنمو.

وجددت الدائرة التزامها بمواصلة تطوير خدماتها الرقمية وتبني أحدث الحلول التقنية، بما يدعم رؤية الإمارة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الابتكار والكفاءة والريادة.