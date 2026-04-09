البحرين وبريطانيا تبحثان التطورات بالمنطقة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والأمن والاستقرار

المنامة في 9 أبريل/ وام / بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم في المنامة مع كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، مؤكدين دعم الجهود المبذولة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين استعرضا تطور العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين البلدين وفرص تعاونهما في كافة الجوانب، السياسية والأمنية والدفاعية والعسكرية والاقتصادية.

من جهة ثانية بحث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني مع ستارمر تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وشدد ولي العهد البحريني خلال اللقاء على موقف مملكة البحرين الثابت الذي يؤكد أهمية التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة وإعادة فتح مضيق "هرمز".

وأشار إلى أن الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المدنيين والمناطق السكنية والمدنية والبنية التحتية ومنشآت الطاقة في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية نتج عنها خسائر بشرية ومادية تستدعي اتخاذ مواقف حازمة.

وقال إن معالجة التهديدات الإيرانية يجب أن تكون شاملة وكاملة بما في ذلك القدرات النووية والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ونهج دعم الوكلاء والمجموعات الإرهابية ووقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة في مضيق "هرمز" وأهمية تحقيق سلام مستدام لكافة دول المنطقة.

وأكد خلال الاجتماع أهمية التزام إيران بقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2817 والذي أدان الاعتداءات الإيرانية الآثمة والتي تمثل انتهاكا سافرا للقوانين الدولية وطالب إيران بالوقف الفوري لهذه الهجمات وأي أعمال عدائية أخرى تستهدف الأعيان المدنية في دول المنطقة.

-خلا-.